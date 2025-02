Achtergrond: De dempingsfactor bij versterkers: De (on-)zin van…

Allereerst: wat is de dempingsfactor? Deze is gedefinieerd als de verhouding tussen de (nominale) luidsprekerimpedantie (zeg maar zijn ‘wisselstroomweerstand’) en de uitgangs-impedantie van de versterker (zeg maar hoe goed deze zich gedraagt als weerstand). Als formule uitgedrukt: Dempingsfactor is Zluidspreker / Zuit.

Een rekenvoorbeeld: we nemen een 8 ohm luidspreker en een uitgangsimpedantie van 0,1 ohm. De dempingsfactor is dan 8 / 0,1 is 80. Nu wordt vaak de indruk gewekt dat een hoge dempingsfactor belangrijk is voor een goede weergave. Een hoge dempingsfactor correspondeert met een lage uitgangsimpedantie, maar hoe laag is nodig, dan wel wenselijk? Sommigen claimen een dempingsfactor van meer dan 500. Kan dit en helpt dit?

Allereerst is de uitgangsimpedantie van een versterker in veel gevallen afhankelijk van de signaalsterkte en van de frequentie. Dit komt omdat ten eerste bij klasse AB versterkers de stroom door de vermogenstransistoren niet constant is en ten tweede door het gebruik van terugkoppeling. Omdat de terugkoppelfactor afhangt van de ‘open-lus’ versterking (die dus afhankelijk is van de signaalsterkte en van de frequentie) is de uitgangsimpedantie geen constante. Dus welke Zuit moet er in de formule worden ingevoerd? Een goede vraag, maar eigenlijk zonder goed antwoord…