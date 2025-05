Review: Volumio Rivo Plus – Bedreven streamer voor je DAC

Betrouwbare aansturing

Zoals gezegd kun je de Rivo Plus in veel situaties gebruiken. Voor deze test hang ik hem eerst op de USB klasse B-ingang van een Audiolab 9000Q-voorversterker die via een 9000P-eindtrap twee Monitor Audio Gold 300 6G’s aanstuurt. Over deze combinatie moest er niet lang nagedacht worden. Het Audiolab-systeem beschikt immers over veel ingangen en Bluetooth-streaming, maar verder niets op vlak van streamingopties. Een transport zoals deze Volumio toevoegen is dus een heel logische stap.

Al ik dan vanaf de eigen NAS 96 kHz / 24-bit ALAC’s afspeel van Beth Gibbons ‘Lives Outgrown’ dat eind vorig jaar verscheen, dan krijg ik een prima eindresultaat te horen. De audioketen is hier natuurlijk vrij lang, maar de Rivo Plus levert die stream volgens de regels van de kunst aan bij de ES9038 Pro-chip in de Audiolab aan. Even makkelijk is de Volumio-streamer zo instellen dat die 96 kHz hersamplet wordt naar 192 kHz, wat wel even de pauzeknop voor een tiental seconden indrukt terwijl het toestel even opnieuw initialiseert. Maar erg is dat niet, en daarna geeft de display van de 9000Q inderdaad aan dat de stream nu aan de hogere sampling rate binnenkomt. ‘Reaching Out’ dat daarna in de playlists aan bod komt, klinkt excellent: ruimtelijk, dynamisch en met veel fijn detail.

Hoewel een oudere Hegel Röst-versterker wel een eigen DAC en zelfs streaming bezit, kunnen beide zaken echt wel beter. In dit geval voeg ik een T+A DAC200 toe en de Rivo Plus als streamer. Met deze specifieke DAC, voorzien van een aparte DSD-convertor die hoog aangeschreven staat, zou het mooi zijn als de Volumio-transport een PCM-stream kon omzetten naar DSD. Dat is niet het geval, wat ook niet zo ongewoon is bij streamers. DSD-conversie is nu eenmaal best processorintensief. De eigen DSD-collectie speelt natuurlijk wel perfect af via de Rivo Plus, terwijl de streams van diensten als Qobuz en Tidal sowieso in PCM-formaat zijn. En die kan de T+A uiteraard foutloos verwerken. Ook hier presteert de Volumio-transport heel goed, zowel qua soepelheid tijdens het gebruiken als op vlak van geluidskwaliteit. Bij ‘High and Dry’ van de vroege Radiohead klinkt de akoestische gitaar die Thom Yorke’s gezang ondersteunt heel authentiek. Het behoudt ook z’n eigen discrete karakter als de elektrische gitaar van Greenwood erbij komt – die openheid en detail is wat precies wat je zoekt als je de stap maakt naar een aparte streamer en DAC. Ik krijg in elk geval de indruk dat de behoorlijk dure T+A-convertor kundig wordt aangestuurd via de Volumio, en dat zowel via USB als via een optische kabel.

Een groot deel van wat geluidskwaliteit uitmaakt, is in zo’n systeem op het conto van de DAC te schrijven. Maar onderschat ook niet de rol van een digitale transport, want jitter die hier wordt toegevoegd doet de DA-conversie weinig goed. Je merkt dit vooral als je werkt met een streamer die het op dit vlak niet goed aanpakt.

Wat ook belangrijk is, is dat een streamer je helpt om muziek vlot af te spelen en nieuwe zaken te ontdekken. Daar blinkt de Rivo Plus met Volumio echt in uit. Naast die AI-zoekfunctie om op slimme wijze playlists te bouwen, kun je via de interface vlot nieuwe muziek op het spoor te komen. Tik ik bijvoorbeeld op Benjamin Clementine onder de optie Artiesten van mijn eigen muziekcollectie, dan verschijnt er een overzicht van aanwezige albums, een biografie en een reeks verwante artiesten. Tik ik op een ervan, Michael Kiwanuka, dan verschijnt een hele opsomming van albums. Geen droge lijst, maar iets heel aantrekkelijk, met grote albumhoezen die uitnodigen om er op te tikken. Zonder dat het opvalt, ben ik nu ook ontsnapt aan de beperkingen van mijn eigen collectie en worden ook albums van Qobuz getoond. Ook present: weer een lijst van verwante artiesten, waar op kan getikt worden om alweer een etappe in een muzikale ontdekkingsreis af te leggen. Heel fijn is Infinity Playback, waarbij Volumio na het aflopen van een playlists zelf nieuwe muziek afspeelt die in de lijn ligt van wat je eerder beluisterde.

Het lijkt misschien wat anekdotisch, maar Volumio weet op dit vlak heel wat meer te bieden ten opzichte van de meeste streamerinterfaces. Qua rijkdom benadert het zelfs zo Roon, wat natuurlijk een heel andere oplossing is die bovendien extra serverinfrastructuur vereist en een licentiekost draagt. Hier ben je met de aankoop van een streamer klaar.

En die extra Lineo5-voeding? Het is geen absolute must, maar voor wat je krijgt is het niet echt duur. Het is voegt stabiliteit toe – nog meer aan de bestaande Rivo, hebben we gemerkt – en is ook echt een voeding met een zeer goede bouwkwaliteit. Er zijn merken die voor iets gelijkaardig heel wat meer zouden vragen.

De Rivo en Rivo Plus naast elkaar zetten was ook een interessante oefening. Beide modellen zijn naast elkaar te koop en het prijsverschil is er wel. Gegeven hun gelijkaardig design is de hoorbare kloof natuurlijk niet hemelsbreed. Maar heen en weer springend tussen de twee toestellen (optisch aangesloten op de Audiolab-voorversterker) levert de Plus-editie toch duidelijk een hoger resolutiegevoel en een zachtere luisterervaring. Goede redenen om toch voor de Rivo Plus te gaan, maar als je toch voor de Rivo opteert is de Lineo5 een aanrader.