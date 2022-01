Nvidia GeForce Now nu officieel beschikbaar op LG WebOS Smart TV’s

In november werd de nieuwe app al aangekondigd voor WebOS, het tv-besturingssysteem van LG. LG en Nvidia zijn een samenwerking aangegaan om de cloud gamingservice van Nvidia naar de Smart TV’s van LG te brengen. Vandaag is GeForce Now dan ook officieel beschikbaar na de eerdere bèta-release eind vorig jaar.

Het heeft dan ook even mogen duren. Al meer dan een jaar geleden werden de gamestreamingdiensten Google Stadia en Nvidia GeForce Now aangekondigd voor de televisies van LG. Begin december was het Google Stadia dat gelanceerd werd op LG-tv’s uit 2020 en 2021. Vandaag is het dus officieel tijd voor de release van de cloud gamestreamingdienst van Nvidia op WebOS.

GeForce Now nu te downloaden voor WebOS

In eerste instantie gaat het om televisies van LG uit 2021. Het gaat om alle 2021 LG 4K OLED-, QNED Mini LED- en de NanoCell TV-modellen. De resolutie is beperkt tot 1080p en 60 beeldjes per seconde. Ondanks dat je dus geen 4k-resolutie tijdens het gamen krijgt te zien zijn de grote schermen volgens LG uitermate geschikt voor cloudgaming. De beeldkwaliteit en de hoge verversingsfrequenties van de LG OLED TV’s zijn volgens de fabrikant bij uitstek geschikt om games mee te streamen van GeForce NOW. De dienst is al beschikbaar op de NVIDIA Shield, Windows, MacOS, Chrome OS, Android en Safari ( iPhone en iPad). Daar komt de eerste Smart TV-app voor de televisies van LG dus bij. Je kunt zelf tijdens het gamen switchen van je LG TV naar een ander apparaat.