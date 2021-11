LG brengt NVIDIA GeForce NOW Cloud Gaming naar WebOS Smart TV’s

LG en Nvidia gaan een samenwerking aan voor de cloud gamingservice van Nvidia. Deze streamingdienst voor games heet GeForce NOW en LG kondigt aan dat het als eerste tv-fabrikant een Smart TV-app van GeForce Now gaat ontwikkelen voor de LG Smart TV’s met WebOS. Het heeft nog lang geduurd voordat de LG TV’s ondersteuning krijgen voor deze games streamingdienst, want het werd al in januari van dit jaar aangekondigd.

Volgens LG zijn de grote schermen, de beeldkwaliteit en de hoge verversingsfrequenties van de LG OLED TV’s bij uitstek geschikt om games mee te streamen van GeForce NOW. De dienst is al beschikbaar op de NVIDIA Shield, Windows, MacOS, Chrome OS, Android en Safari ( iPhone en iPad). Daar komt de eerste Smart TV-app van LG nu dus bij. Je kunt zelf tijdens het gamen switchen van je LG TV naar een ander apparaat.

GeForce Now vanaf deze week beschikbaar op geselecteerde LG TV’s

De app zal deze week beschikbaar zijn als bèta-versie in de LG Content Store op geselecteerde 2021 LG 4K OLED-, QNED Mini LED- en de NanoCell TV-modellen in tachtig verschillende markten. De complete lijst van geschikte tv’s zal later bekendgemaakt worden. Via de app kunnen gebruikers direct 35 verschillende free-to-play games streamen met een geschikte controller. Je hebt behalve de LG TV en een goede internetverbinding dus geen andere hardware nodig. De games speel je vanuit de cloud en de dienst is dan ook vergelijkbaar met Google Stadia.

Via GeForce NOW kunnen spelers gamen in een 1080p-resolutie met 60 frames per seconde. Via GeForce NOW Priority (een abonnementsdienst) krijgen gebruikers onder andere toegang tot meer grafische snufjes en AI-prestaties. Meer over deze streamingdienst voor games vind je op de website van Nvidia.