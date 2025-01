Opinie: Top 5 van 2024 volgens Wesley

Beoordeling Google TV Streamer

Je koopt een Google TV Streamer voor het casten en streamen en daarvoor werkt de nieuwe mediaspeler echt perfect. Het apparaat is merkbaar sneller dan de Chromecast met Google TV dankzij de nieuwe chipset, meer werkgeheugen en Android 14. Ook de verviervoudiging van het opslaggeheugen is mooi meegenomen. Over het streamen niets dan goeds, maar je moet wel bijna het dubbele betalen ten opzichte van de Chromecast met Google TV. En dan moet je ook nog zelf een HDMI-kabel aanschaffen? Natuurlijk biedt de Google TV Streamer diverse extra's waarbij vooral de nieuwe afstandsbediening en de Google Home-bediening van meerwaarde zijn. Voor de rest zijn het toch vooral gimmicks die leuk voor een keer zijn, maar niet veel toevoegen of nog helemaal niet werken in ons land. En daarnaast moet je er genoegen mee nemen dat de Google TV Streamer nu op de kast staat in plaats van achter de tv hangt. Heb je nog een goedwerkende Chromecast met Google TV? Dan is een upgrade wat ons betreft niet noodzakelijk. De basis van het product met casten en streamen werkt echt fantastisch en daar koop je deze mediaspeler natuurlijk voor, maar het blijft ergens wel een beetje knagen dat Google hier meer uit had kunnen halen.