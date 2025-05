Nieuwe uitgave: Digital Movie 163-2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Panasonic DC Lumix S1RII

Blackmagic PYXIS 6K

BenQ MA270U

Apple Mac-Mini M4 Pro & Beelink Ser9

FUJIFILM X-M5

Panasonic DC Lumix S1RII – Topklasse hybridesysteemcamera met 8K en 44,3 MP

Als je na zes jaar met een opvolger voor de fameuze fullframe Lumix1R komt dan moet je dat meteen ook goed doen dacht Panasonic. De specificaties van de II-opvolger zijn dan ook niet mis te verstaan: Veelzijdige 8K 30P en 6K 60P video, 44,3 MP foto, hoogwaardige slimme AutoFocus, sublieme IBIS beeldstabilisatie met 8 stops, een dynamisch bereik van 14 stops en een burst van 40 (elektronisch) en 10 (mechanisch) per seconde. Ook nog eens gebouwd als een tank doch zeker niet te groot en zwaar. Een waar vlaggenschip voor zowel de foto- als videograaf.

FUJINON XF16-55mm F2.8 R LM WR II – Een optisch hoogwaardig luxe werkpaard

De 24-85 mm (kleinbeeld) behoort tot de favoriete optische werkpaarden van de video/fotograaf. Van een behoorlijke groothoek tot licht telebereik dekken deze zoomobjectieven zo’n 80% van alle opnamen. Met de komst van 40 MP beeldsensoren en 4-8K videoresolutie worden de gewenste optische prestaties steeds hoger. Reden genoeg voor FUJIFILM om hiervoor een nieuw 16-55mm werkpaard te introduceren met een aantal welkome luxe technische snufjes.

BenQ MA270U – 4K monitor voor MacBook Pro en Air

Als je zoals ik veel achter je computer zit dan kan een tweede scherm of een groter scherm dan dat van je MacBook erg handig zijn. Wij hebben beide situaties getest met de vorig jaar gelanceerde BenQ MA270U. Deze 4K monitor is speciaal ontwikkeld om samen te werken met een Apple MacBook Pro of MacBook Air.

FUJIFILM X-M5 – Kleine krachtpatser is zeer compleet

De FUJIFILM X-M5 is de nieuwste systeemcamera van FUJIFILM. Naast het maken van foto’s is het maken van video’s wellicht nog belangrijker bij dit model. Content Creators kunnen hun hart dan ook ophalen met de FUJIFILM X-M5.

Apple Mac-Mini M4 Pro & Beelink Ser9 – Mini-desktops voor video- en fotobewerking

Een mini-desktop voor video- en fotobewerking is op drie manieren handig. Ten eerste neemt het computertje slechts weinig ruimte in op het bureau. Ten tweede je kunt het gemakkelijk elders mee naar toe nemen. En ten derde ook het monteren video of fotobewerking onderweg behoort tot de mogelijkheden. En wat betreft rekenkracht en het benutten van AI behoef je bij de Apple Mac-Mini M4 (Pro) en Beelink Ser9 zeker geen veer te laten.

Panasonic TV-65Z95A – Topmodel OLED kiest voor Amazon

De TV-65Z95A is het vlaggenschip van de Panasonic tv line-up. Het toestel combineert top beeldkwaliteit met indrukwekkende audioprestaties en richt zich op cinefielen, gamers en sportliefhebbers die liever geen extra soundbar onder hun tv plaatsen. Als smart tv-systeem heeft My Home Screen heeft plaats gemaakt voor Amazon Fire TV.

Blackmagic PYXIS 6K – Een alternatieve Cinema boxcamcorder

De boxcamcorder wint gestadig aan populariteit. Na RED, Panasonic, Canon, Sony en een aantal Chinese producenten is er nu ook de Blackmagic PYXIS 6K. Het gaat om een 24 MP CMOS fullframe cinecamera en Leica L-mount. IP streaming, een tijdcode aansluiting, Dual Native ISO, RAW videorecording, externe SD-optie, 12G SDI, LUTs, een regelbare sluiterhoek, effectieve koeling en Wifi ontbreken niet. Dat maakt de Blackmagic PYXIS 6K tot een heel betaalbare naar keuze op te tuigen pro cinemacamera.

De tv als advertentiemachine – De kijker als Inkomstenbron

De televisie, ooit een statussymbool in huiskamers over de hele wereld, ondergaat een transformatie. Het apparaat waar we allemaal zoveel waarde aan hechten is niet langer alleen een medium voor entertainment, maar is steeds meer een platform geworden waarop data wordt verzameld en advertenties worden getoond. Dit nieuwe businessmodel heeft grote gevolgen voor zowel consumenten als de industrie.

Middeleeuwse evenementen en ridderspelen – Zwaard, boog, speer en kanon

Zwaardgevechten, ridders en jonkvrouwen te paard, bulderende kanonnen, zoevende pijlen of speerwerpen, kampementen, Vikingen en daarnaast ook oude ambachten. Dat kan je allemaal verwachten op middeleeuwse evenementen en ridderspelen. Die worden regelmatig in den lande georganiseerd. Dat roept om de videofilmende camera voor daar eens een mooie reportage en pakkende foto’s van te maken.

Dat is de videovraag – Hybride systeemcamera of camcorder?

De wereldberoemde Shakespeare uitspraak “to be or not to be, that is the question” is eigenlijk wel van toepassing op de camcorder. Waar is deze videocamera eigenlijk gebleven? En neemt de hybride systeemcamera diens positie niet over? Enkele jaren geleden was het antwoord nog zonder meer duidelijk voor het middensegment van de cameramarkt: De camcorder voor de reportages en actieshots. En de systeemcamera voor de creativiteit en cinematografie. Maar dat is door technische ontwikkelingen deels achterhaald. Wie goed naar nieuwsreportages op het journaal kijkt ziet dat de verdeling camcorders en systeemcamera’s bij de opnamen zo’n beetje half om half is. Hetzelfde in het straatbeeld bij lokale videoploegen. Op de cinemaset voor bioscoopfilms overheerst de topklasse camcorder nog. In het meer creatieve videosegment krijgt de hybride systeemcamera steeds meer vaste voet.

Jaarmarkten – Een feest van folklore, lokale producten, nostalgie en kleurrijke acts

Een jaarmarkt wordt zoals de naam al aangeeft ook jaarlijks gehouden. Bovendien door het gehele jaar heen op diverse plaatsen in het land. De jaarmarkt varieert in opzet van klein en gezellig tot grootschalige enerverende evenementen. Je vindt er onder andere folklore, oude ambachten, dieren, stoommachines, muziekbandjes, klederdrachten, stropoppen, demonstraties (sport, volksdansen) en oude voertuigen. Ga daarom zeker eens met de camera naar de jaarmarkt.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave