Google Stadia beschikbaar op LG-tv’s uit 2020 en 2021

Met een moderne LG-tv in huis is het vanaf nu mogelijk te cloudgamen via streamingdienst Google Stadia. Dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Je hebt hier niet eens een controller voor nodig, maar je moet er wel voor zorgen dat je tv beschikt over webOS 5.0 of webOS 6.0.

Google Stadia komt naar LG-tv’s

Je downloadt Google Stadia uit de LG Content Store. De gamestreamingdienst biedt meer dan tweehonderd populaire games aan. Denk dan aan Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin’s Creed: Valhalla, Hitman 3 en Baldur’s Gate 3. Ook geeft de dienst toegang tot een groeiende lijst van gratis games en demo’s, die je niet hoeft te downloaden. Je sluit een controller aan (de Stadia-controller of een andere) of koppelt je smartphone via de bridge mode, en begint meteen met gamen.

Een abonnement op Stadia Pro biedt toegang tot een bibliotheek van meer dan dertig games om te claimen en te spelen, met elke maand nieuwe titels en exclusieve kortingen op games en extra content. Dat abonnement kost tien euro per maand. Bovendien krijg je dan toegang tot games in de 4k-resolutie, met ondersteuning voor hdr, 60 fps (frames per seconde) en 5.1 surroundsound. Wil je dus gamen, maar wil je geen gameconsole? Dan is dit een prima optie, mits je een sterke internetverbinding hebt.