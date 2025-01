Review: EPOS ES-7N – Voelt zich goed in een kleine kamer

Helemaal de Fink-filosofie

Inspelen op de honger naar vintage-hifi, daar draait het dus niet om bij de ES-7N van 1.999 euro per paar. Bij het toestel dat EPOS in 2022 uitbracht lag het anders. Dat was de ES-14N, de eerste luidspreker die verscheen nadat de Duitse ontwerper en ingenieur Karl-Heinz Fink het Engelse merk kocht van Creek Audio. Fink wou meteen opvallen en inspireerde daarom de ES-14N op de ES 14 die in de jaren negentig vooral in het V.K. veel fans vergaarde. Het woord ‘inspireren’ is hier bewust gekozen, want de bedoeling was niet zomaar snel geld te verdienen met een heruitgave. Bijna alle aspecten van de ES-14N waren gemoderniseerd ten opzichte van het origineel.

En dat is geen verrassing als je bedenkt wie Karl-Heinz Fink nu juist is. Z’n naam ken je misschien van zijn duurdere Fink Team-speakers, zoals de Borg en de Kim. Daarnaast heeft hij als consultant voor talloze audiomerken speakers ontworpen en verfijnd. Daaronder bijvoorbeeld Q Acoustics en Wharfedale, om maar twee te noemen. Hij werkte ook samen met Ken Ishiwata aan een aantal producten. Vanuit zijn thuisbasis in het Duitse Essen heeft de man een ijzersterke reputatie ontwikkeld.

Fink wou met de ES-14N wel hulde brengen aan de ES14, die heel populair was in de jaren tachtig. Tegelijkertijd wou de ontwerper z’n diepe kennis over luidsprekerdesign inzetten om iets beter te bouwen dan toen mogelijk was. In de voorbije veertig jaar is nu eenmaal veel gebeurd op vlak van knowhow en meetapparatuur. Er is meer kennis en daarnaast maken computersimulaties het mogelijk om materialen en vormen beter te testen. Kortom, de ES-14N werd geen kleine update van het origineel, maar een nieuwe speaker die op z’n best erdoor geïnspireerd werd.