Review: Dreame H14 Pro – dweilen met een Rolls-Royce

Installatie en design

De installatie van de Dreame H14 Pro is echt een fluitje van een cent. Je hebt het thuisstation waar de H14 Pro rechtop in kan staan, je hebt het onderste deel van de stofzuiger al compleet en daar klik je de bovenste hendel in. Zet het apparaat in het thuisstation, vul water bij in de makkelijk te verwijderen schoonwatertank en je kunt beginnen. Dat is alles. Wie dat wil kan ook gelijk de app installeren. Zie deze app echt als extraatje, want in principe heb je deze niet nodig. Zoals we eerder gezien hebben bij de Dreame L10s Ultra Gen 2 zit de app van Dreame heel erg goed in elkaar.

Je kunt via de app de zuigkracht en het water aanpassen, je kunt reinigingssessies plannen, herinneringen ontvangen voor service en het vervangen van onderdelen en je kan firmware-updates downloaden. Dankzij de drie knoppen op het apparaat zelf kom je ook al een heel eind met de bediening en uiteindelijk moet je toch echt zelf gaan bewegen om te stofzuigen en dweilen. De app is een leuk extraatje dat van meerwaarde kan zijn, maar het is niet essentieel voor het gebruik. Wel handig zijn de reminders voor onderhoud, alhoewel dit apparaat weinig onderhoud nodig heeft.

De Dreame H14 Pro laat zich het beste omschrijven als een forse steelstofzuiger met een grotere voetafdruk onderaan. Bovenaan hebben we de hendel waar je het apparaat vast kunt houden. Hier vind je drie knoppen voor aan/uit, wisselen tussen stofzuigen en stofzuigen én dweilen (en de intensiteit) en een knop om het reinigingsprogramma na afloop uit te voeren. De smalle en ergonomische greep gaat over in een breder deel van de stofzuiger. Hier vind je de schoonwaterbak (voorkant), de vuilwaterbak (achterkant) en een klepje om schoonmaakmiddel toe te voegen. Onderaan vinden we twee wieltjes, de zuigmond en de brede rol voor het dweilen. Het apparaat weegt wel wat, maar doordat de bewegingen gemotoriseerd zijn is dit gewicht geen probleem tijdens het gebruik.

De Dreame H14 Pro zit qua bouwkwaliteit goed in elkaar. Het oogt premium, luxe en zeer stabiel en ook de gemotoriseerde wielen tijdens het gebruik dragen daar aan bij. Het kost namelijk geen enkele moeite om hiermee schoon te maken, vandaar de vergelijking in de titel van deze review: ‘dweilen met een Rolls-Royce’. Het gaat bijna vanzelf en het apparaat is verrassend licht en zeer wendbaar.