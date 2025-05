Streamingtips #20 – Venom, A Working Man en Love, Death + Robots

The Devil’s Climb (Disney+)

Alex Honnold en Tommy Caldwell zijn extreem goed in bergklimmen. De beste vrienden fietsen in deze docu 4.000 kilometer om de Devils Climb te beklimmen, een berg in Alaska die 3 kilometer hoog is. Op zich moeten ze dat kunnen, maar Tommy heeft ernstige problemen met zijn lijf en is nog in herstel: is dit dan wel zo’n goed idee?