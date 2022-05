10 spellen die PlayStation 4 nog steeds de moeite waard maken

God of War

Waar Spider-Man zo fijn is omdat het zwieren zo echt aanvoelt, is God of War al vanaf dag 1 de koning van de hack and slash. Hoewel het spel wel wat meer body heeft gekregen (meer verhaal ook), is nog steeds het vechten met gigantische mythische monsters de boventoon in God of War. Het is nog steeds dezelfde brute actie als we kennen uit de eerste games uit de serie, maar deze nieuwe game in de serie kiest ervoor dat af te wisselen met uitdieping van hoofdpersonage Kratos dankzij de aanwezigheid van zijn zoon Atreus. Je kunt heerlijk in de rondte hakken, krijgt nog iets mee over mythologie en daarnaast kun je jezelf steeds sterker maken door nieuwe armor op te pakken. Goed om te weten: waar eerdere God of War-games de Griekse mythologie volgen, wordt in deze God of War gekozen voor Noordse mythologie, wat toch weer heel andere koek is.