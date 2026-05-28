Sony introduceert BRAVIA True RGB-televisies en Theatre Trio-audiosysteem

De twee nieuwe televisieseries maken gebruik van de RGB Backlight Master Drive Pro-technologie. Waar conventionele mini-led-displays vaak met gecombineerd licht werken, stuurt dit systeem de rode, groene en blauwe lichtbronnen onafhankelijk van elkaar aan. Deze benadering resulteert in een groter kleurbereik binnen de BRAVIA-lijn en behoudt de kleurweergave bij bredere kijkhoeken, ook in helder verlichte ruimtes.

Het topmodel, de BRAVIA 9 II, is daarnaast uitgerust met aanvullende led-controllers voor een fijnmazigere controle over het achtergrondlicht. Dit model beschikt tevens over het ‘Immersive Black Screen Pro’-scherm, een matte anti-reflectiecoating die is geëvalueerd in samenwerking met Sony Pictures Entertainment om fijne details in donkere scènes zichtbaar te houden onder verschillende lichtomstandigheden. De ingebouwde luidsprekers van de televisies worden ondersteund door de AI-gestuurde Voice Zoom 3-technologie om de verstaanbaarheid van dialogen te verbeteren.

Modellen, schermformaten en adviesprijzen

De BRAVIA 7 II RGB is leverbaar in zes verschillende formaten, beginnend bij het 50-inch model voor een adviesprijs van €2.049. De prijzen lopen vervolgens op naar €2.149 voor het 55-inch model, €2.549 voor 65-inch, €3.199 voor 75-inch en €3.799 voor het 85-inch model. De grootste variant binnen deze serie heeft een diagonaal van 98 inch en een adviesprijs van €6.999.

Voor de geavanceerdere BRAVIA 9 II starten de formaten vanaf 65 inch, met een instapprijs van €3.799. De grotere uitvoeringen van dit model kosten respectievelijk €4.499 voor de 75-inch variant en €5.599 voor de 85-inch variant. De grootste uitvoering binnen de gehele line-up is het 115-inch model, dat een adviesprijs heeft van €24.999.

Geluidssysteem en kalibratie

Als aanvulling op de schermen is het BRAVIA Theatre Trio ontwikkeld, een draadloos drie-kanaals home-theatresysteem bestaande uit een linker-, rechter- en centerspeaker. De adviesprijs voor dit systeem bedraagt €1.999.

Het audiosysteem maakt gebruik van de ‘360 Spatial Sound Mapping’-technologie, waarmee tot 24 virtuele luidsprekers worden gesimuleerd door direct geluid te combineren met de natuurlijke reflecties in de kamer. Om de weergave af te stemmen op de specifieke ruimte, wordt er een USB Type-C-microfoon meegeleverd waarmee een automatische akoestische kalibratie kan worden uitgevoerd. De soundbar biedt ondersteuning voor audioformaten zoals Dolby Atmos, DTS:X en IMAX Enhanced en kan optioneel worden uitgebreid met losse subwoofers en achterluidsprekers.

Alle systemen zijn vanaf 27 mei 2026 beschikbaar voor pre-order.