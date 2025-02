Review: KEF Q Concerto Meta – Forse upgrade voor de instapper

KEF is een merk met een rijk verleden en daar is het dan ook heel trots op. Wellicht daarom dat het Britse merk met deze nieuwe Q Concerto Meta-speaker wil verwijzen naar eerdere succesnummers. De Concerto-naam sierden immers in de jaren zeventig tot negentig een reeks populaire weergevers. Buiten de fraaie naam heeft de nieuwe luidspreker echter weinig te maken met die illustere voorgangers. Op technisch vlak bijvoorbeeld, is de nieuwe Concerto net zoals alle recente KEF’s voorzien van een Uni-Q-driver. Die coaxiaal gemonteerde tweeter in het midden van een midrange-driver is nu eenmaal een kerninnovatie van het merk. En dat al vele jaren. Wat ook blijkt uit het feit dat het Uni-Q-model toegepast in dit speaker al van de twaalfde generatie is – de R&D-afdeling onder leiding van Jack Oclee-Brown blijft het ontwerp tot in de kleinste details verfijnen.

Nog aparter is het nieuws dat de Uni-Q-tweeter van de Q Concentro Meta uitgerust werd met de Meta-upgrade. Dit metamateriaal in een bijzonder vorm ontwikkelde KEF eerst voor de LS50, sindsdien past KEF het consequent op zijn duurste speakers toe. Zoals ook de bijhorende white paper duidelijk maakt, zit er ook in deze budgetlijn heel wat technologie. Wel fijn dat die trickle-down ook echt tot in het instapsegment druppelt, dat gebeurt niet zo vaak. Maar het past wel bij KEF, een luidsprekerbouwer die heel sterk inzet op onderzoek en ontwikkeling, onder meer naar nieuwe materialen. En toch, het blijft bijzonder dat dit betaalbaar model in grote lijnen dezelfde coaxiale driver als de duurdere R Meta-speakers bezit.

Wat de naam de Q Concerto Meta eveneens niet helemaal duidelijk maakt? Dat deze speaker past in een uitgebreide luidsprekerfamilie, de nieuwe Q Meta-lijn die de Q-instapfamilie van KEF opvolgt. Het is dus geen standalone product. De Q-lijn van KEF is historisch de luidsprekerfamilie waarbij je voor een relatief bescheiden prijs toch behoorlijk goede kwaliteit krijgt. Met prijskaartjes vanaf 274 euro per speaker (voor de Q1 Meta) klopt dat profiel van prijsvechter in elk geval nog altijd. Fijn om te merken, want duurdere grondstoffen hebben luidsprekers de afgelopen jaren vaak 30-40 procent duurder gemaakt.