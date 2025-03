Review: EZVIZ BC1C – Beveiligingscamera met zonnepaneel hoef je nooit op te laden

Design en installatie

De EZVIZ BC1C is een compacte beveiligingscamera die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. De camera is voorzien van een robuuste behuizing die volgens EZVIZ bestand is tegen verschillende weersomstandigheden. Aan de onderkant vinden we een rubberen klepje. Hieronder vind je de usb-c-aansluiting voor het zonnepaneel, maar ook de aan/uit-knop, resetknop en de sleuf voor een micro-sd-kaart. Een exacte IP-rating wordt niet gegeven overigens en met het zonnepaneel aangesloten aan de onderkant van de camera heb je een extra opening wat niet waterbestendig is. Wel iets om rekening mee te houden. Het gewicht valt ten positieve op. De camera lijkt echt tegen een stootje te kunnen en heeft een zeer stevige behuizing.

De installatie is eenvoudig en dankzij de accu heb je geen gedoe met kabels. De camera wordt geleverd met een magnetische voet, waardoor je hem gemakkelijk op metalen oppervlakken kunt bevestigen. Schroeven en pluggen worden meegeleverd. De voet is overigens gewoon zwart, op de foto’s gebruiken we een andere (witte) mount die we voor reviewmodellen al hebben hangen, dus je hoeft je geen zorgen over de kleur te maken. Het zonnepaneel is eveneens eenvoudig te installeren en kan worden geplaatst op een plek met voldoende zonlicht. Het paneel wordt met een kabel aan de camera verbonden en zorgt ervoor dat de batterij van de camera continu wordt opgeladen. Ook het zonnepaneel heeft een eigen voet meegeleverd die je kunt bevestigen. Het is een compleet pakket om te starten met beveiliging van EZVIZ met een fraai ogende camera.

De installatie ging erg soepel, ook al valt wel op dat de vertaling in de EZVIZ-app niet overal even goed is. Het is uiteindelijk niet meer dan je wifi-netwerk kiezen en wachtwoord invullen en klaar ben je. Vanaf het thuisscherm heb je de liveview van alle verbonden camera’s. Ook de opgenomen beelden zijn eenvoudig af te spelen en de app komt met betrouwbare meldingen. Echte missers zitten er niet tussen. Per camera heb je ook nog de eigen camera-instellingen. Hier kies je de instellingen voor detectie, beeld en geluid. Het oogt allemaal vrij sober en dankzij de slechte vertaling heb je niet altijd direct een idee wat een bepaalde optie precies doet. Hier is nog wel wat werk aan de winkel. De liveview, beveiligingsmodi en beelden terugkijken is echter allemaal duidelijk en daar zul je geen problemen mee hebben.

EZVIZ biedt zowel lokale opslag (via een microSD-kaart) als cloudopslag. Met cloudopslag kun je opgenomen beelden veilig in de cloud opslaan en vanaf elke locatie bekijken. Dat is zoals je hierboven kunt lezen wel flink aan de prijs. Gelukkig is het optioneel en kan je ook gewoon de lokale opslag gebruiken.