Vroeger – en dan hebben we het over twintig jaar geleden – was het argument voor consoles dat ze plug and play waren. Je haalde de console uit de doos, stopte de stekker in het stopcontact en koppelde hem aan je tv, en dat was het. Je zette je oude Nintendo of PlayStation aan en kon meteen beginnen met spelen. Je hoefde nergens rekening mee te houden qua beeldscherm- of geluidsinstellingen. Want die waren zoals je ze zagen. Echter, anno 2022 is dat wel anders en bieden Xbox, PlayStation en Nintendo allemaal verschillende opties aan voor hun consoles.

In 2022 hebben we op FWD.nl daarom aandacht en ruimte besteed aan de vele opties die je tegenkomt binnen de instellingen van je Nintendo Switch, PlayStation 5 en natuurlijk Xbox Series X. Binnen die artikelen lees je hoe je de consoles optimaal instelt en wat de verschillende opties doen. Omdat we ons kunnen voorstellen dat die artikelen een beetje ondergesneeuwd zijn in het aanbod artikelen op deze website, presenteren we daarom in dit overzicht de artikelen nog een keertje op een rij. Zo kun je altijd nog even kijken of je de consoles goed ingesteld hebt.