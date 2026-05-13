JBL Live 780NC en Live 680NC koptelefoons zijn gemaakt voor non-stop luisteren

Non-stop muziek luisteren zonder concessies met dynamische drivers en next-level noise cancelling, met dat statement brengt JBL de nieuwe modellen op de markt. Voorzien van 40 mm dynamische drivers en een composiet membraan klinken beide modellen helderder, dieper en gedetailleerder. En je kan volop van muziek en je favoriete podcast genieten volgens JBL, want beide koptelefoons beschikken over True Adaptive Noise Cancelling 2.0. Real-time ruisfiltering en verbeterde processing laten storende geluiden naar de achtergrond verdwijnen. Goed om te weten is dat beide modellen ook Hi-Res Audio ondersteunen.

Ook het design heeft aandacht gekregen, want het merk heeft gekozen voor metalen scharnieren in combinatie met soft-touch materialen. Metallic details met koptelefoons in diverse frisse kleuren zorgen er volgens het merk voor dat je echt je eigen stijl kan kiezen. Kies uit de kleuren groen, paars, blauw, oranje. Is dat toch te heftig? Je kunt ook kiezen uit zand, wit of zwart. Beide modellen zijn vrijwel identiek en zijn ook in dezelfde kleuren verkrijgbaar, alleen zit de JBL Live 780NC dus over je oren en is de JBL Live 680NC wat compacter en zit deze op je oren. De batterij gaat 50 uur mee met ANC aan en 80 uur met ANC uit.

Prijs en beschikbaarheid

De koptelefoons zijn nog deze maand verkrijgbaar. De JBL Live 780NC voor 179,99 euro en de JBL Live 680NC voor 149,99 euro.