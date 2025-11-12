Bij smartphones zoals de iPhone 15 en 16 Pro is de interne opslagcapaciteit voor met name video al snel te krap bemeten. In een geheugen van 128-256 GB past maar weinig 4K 60P. Een oplossing voor dit opslagprobleem is een externe SSD. Lexar maakt met de Go Portable SSD SL400 het toepassen daarvan wel heel flexibel en licht. Je kunt de SSD zelfs nog extra combineren met een USB-C hub.
Importeur Transcontinenta spreekt bij de Lexar Go Portable SSD 400 van ‘Zo klein als je duim met een enorme opslagcapaciteit’. Dat van die duim klopt voor de SSD zelf wel met 25,5 x 43,5 x 8,25 mm. Het gewicht is slechts 13 gram. En de opslagcapaciteit is naar keuze 1 tot 2 TB. Lexar mikt met dit model externe SSD drive met name op de videofilmende gebruikers van de iPhone 15 Pro, 16 Pro en straks op de 17(Pro). Je schiet daarop moeiteloos 4K 60 beelden per seconde en hoger in ProRes. Daarnaast ook geschikt voor high-end Android-smartphones, tablets, iPads en laptops met USB-C De uitvoering is robuust: Stof- en waterbestendig (IP65) en valbestendig tot 1 meter.
Voor USB 3.2 generatie 2
Het aansluiten van de Lexar Go Portable SSD SL400 op een van de genoemde smartphones of tablets drijft helemaal op de USB 3.2 generatie twee connector. Deze AV-connector biedt leessnelheden van 1.050 Megabytes en schrijfsnelheden van 1.000 Megabytes per seconde. Ruimschoots genoeg voor 4K en 6K. In verreweg de meeste gevallen is de USB-C aansluiting plug and play. Gewoon zonder kabeltjes er in steken.
Tevens een hub
Niet minder interessant is de functie van de Lexar Go Portable SSD SL400 als een geïntegreerde veelzijdige USB-C hub. De hubmodule klik je met een connector vast aan de SSD. Er zijn dan vierpoorten beschikbaar zodat je naast de AV uit/invoer tevens een microfoon, verlichting en een externe voeding (powerbank) kunt aansluiten. Dat kan in de praktijk heel handig zijn en organiseert de kabeltjes. De meeste daarvoor gebruikte kabeltjes worden standaard meegeleverd. De Lexar Go Portable SSD SL400 is naar keuze met, en zonder hub (goedkoper) leverbaar. Lexar ziet vooruit dat de bestaande hoesjes niet zullen passen bij het monteren van deze SSD (met hub). Daarom levert dit merk een apart wel goed sluitende case mee.
Gebruik en praktijk
Het gebruik is grotendeels plug and play. Je plaatst deze externe SSD met de eigen mannelijke USB-C-plug op de onderkant van de smartphone. Het steekt dan een klein stukje uit. Een alternatief vormt het met een tussenstukje bevestigen aan de voor- of achterzijde. Je steekt het tussenstukje in de USB-C-poort van de smartphone, schroeft het vast en koppelt vervolgens de Lexar Go Portable SSD SL400 (al of niet met hub) aan het verbindingsstuk.
In de praktijk film je rechtstreeks op de Lexar Go Portable SSD SL400. Dat loopt als een trein. Zelfs het opslag-intensieve Apple ProRes vormt geen enkelprobleem. Warmlopen is er niet gauw bij. Gezien de geringe afmetingen en gewicht merk je eigenlijk niet dat de Lexar Go Portable SSD SL400 op de smartphone zit. Lekker onbekommerd videofilmen. Tevens geschikt voor toepassingen met een gimbal en bij cameradrones.
Samenvattend
Een prima werkende en voordelige oplossing voor het uitbreiden van het beschikbare videogeheugen met een externe SSD. Ook de hub kan goed van pas komen.
Prijzen & Info
Lexar Go Portable SSD SL400 – 1TB met Hub € 199,99
Lexar Go Portable SSD SL400 – 2TB met Hub € 299,99
Lexar Go Portable SSD SL400 – 1TB zonder Hub € 169,99
Lexar Go Portable SSD SL400 – 2TB zonder Hub € 269,99
www.transcontinenta.nl
