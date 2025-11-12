Gebruik en praktijk

Het gebruik is grotendeels plug and play. Je plaatst deze externe SSD met de eigen mannelijke USB-C-plug op de onderkant van de smartphone. Het steekt dan een klein stukje uit. Een alternatief vormt het met een tussenstukje bevestigen aan de voor- of achterzijde. Je steekt het tussenstukje in de USB-C-poort van de smartphone, schroeft het vast en koppelt vervolgens de Lexar Go Portable SSD SL400 (al of niet met hub) aan het verbindingsstuk.

In de praktijk film je rechtstreeks op de Lexar Go Portable SSD SL400. Dat loopt als een trein. Zelfs het opslag-intensieve Apple ProRes vormt geen enkelprobleem. Warmlopen is er niet gauw bij. Gezien de geringe afmetingen en gewicht merk je eigenlijk niet dat de Lexar Go Portable SSD SL400 op de smartphone zit. Lekker onbekommerd videofilmen. Tevens geschikt voor toepassingen met een gimbal en bij cameradrones.