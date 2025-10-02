Xbox Game Pass Ultimate-prijs stijgt flink (met 50 procent)

Microsoft past de structuur van zijn Xbox Game Pass-abonnementen aan en daar horen nieuwe prijzen bij. De diensten krijgen nieuwe namen en de inhoud van de pakketten zal daarnaast gewijzigd worden. Bestaande abonnees worden automatisch overgezet naar de nieuwe, vergelijkbare abonnementsvorm. De aanpassingen leveren drie niveaus op: Essential, Premium en Ultimate. De prijs van Game Pass Ultimate wordt verhoogd, net als die van Essential, wat voorheen Core was. De inbegrepen functies worden verder uitgebreid.

Xbox Game Pass-prijzen

Het meest uitgebreide abonnement, Xbox Game Pass Ultimate, krijgt een nieuwe prijs van 26,99 per maand (dat was 17,99 euro). Daar krijg je wel meer content voor terug, waaronder een inbegrepen Fortnite Crew-lidmaatschap en toegang tot de Ubisoft+ Classics-bibliotheek.

Op technisch vlak wordt de cloud gaming-dienst geüpgraded naar een streamingkwaliteit van 1440p en worden eventuele wachttijden verkort. Verder wordt het aanbod uitgebreid met meer dan 75 zogenaamde day one-gamereleases per jaar en past Microsoft het beloningsprogramma aan.

De andere twee abonnementen, Premium en Essential, krijgen eveneens extra functionaliteiten. Xbox Game Pass Premium, de opvolger van het standaardabonnement, blijft gelukkig 14,99 euro per maand. De gamebibliotheek van dit abonnement wordt uitgebreid naar meer dan tweehonderd titels, die je standaard op zowel console als pc kunt spelen. Daarnaast wordt onbeperkte cloud gaming toegevoegd.

De instapvariant, Game Pass Essential, vervangt Game Pass Core voor 8,99 euro per maand (dat was 6,99 euro). Dit abonnement, dat voorheen primair toegang tot online multiplayer bood, wordt nu uitgebreid met een bibliotheek van meer dan vijftig games voor console en pc, en biedt tot slot toegang tot onbeperkte cloud gaming.