Beste games van dit moment – deel 37 (herfst 2025)

Death Stranding 2: On the Beach

Na de introductie van een compleet nieuw genre met het origineel, levert Hideo Kojima met Death Stranding 2: On the Beach een vervolg af dat zijn voorganger op bijna elk vlak overtreft. De game bouwt voort op de polariserende maar briljante fundamenten van het eerste deel en verfijnt de unieke gameplay-ervaring tot een onvergetelijke, emotionele reis. Het is niet simpelweg een vervolg, maar een zelfverzekerde en meesterlijke evolutie van een unieke visie.

De kracht van Death Stranding 2 ligt in de evolutie van de gameplay. Het hart van de ervaring is nog steeds het overbruggen van immense, adembenemende landschappen om de mensheid opnieuw te verbinden, maar waar het eerste deel voelde als een constante strijd tegen de elementen, voelt On the Beach als een dans. De traversal-mechanieken zijn soepeler en de nieuwe gereedschappen, zoals de volledig bestuurbare Drawbridge-schepen, bieden innovatieve manieren om de nu nog dynamischere wereld te doorkruisen. Het Social Strand System, waarbij spelers elkaar asynchroon helpen, is verder uitgebreid, waardoor het gevoel van collectieve inspanning nog sterker is. Het verbinden van de wereld voelt nu niet alleen als een doel, maar als een creatieve en lonende puzzel.

Verhalend gezien duikt de game nog dieper in de complexe en filosofische thema’s van leven, dood en de aard van menselijke connecties. De personages, met name Fragile (Léa Seydoux) en een getekende Sam Porter Bridges (Norman Reedus), krijgen een emotionele diepgang. Dit alles wordt gepresenteerd met de adembenemende visuele kracht van de Decima Engine, die buitenaardse en toch herkenbare landschappen creëert die je nog lang zullen bijblijven.

Toch kent de game één duidelijk minpunt: de kern van de gameplay blijft trouw aan het origineel. Death Stranding 2 is en blijft een game over geduld, planning en methodische verplaatsing. Wie de gameplay van het eerste deel ervoer als een loopsimulator en geen voldoening haalde uit het zorgvuldig plannen van een route, zal hier waarschijnlijk niet van gedachten veranderen. De game vraagt om een specifieke mindset, en als die niet bij je past, kan de ervaring als langdradig aanvoelen. Desondanks is Death Stranding 2: On the Beach een triomf. Het is een gedurfde, diepgaande en artistiek unieke ervaring die bewijst dat games meer kunnen zijn dan alleen entertainment. Het is een onvergetelijke reis die de grenzen van het medium opzoekt en nog lang na de eindcredits tot nadenken stemt.