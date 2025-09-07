Beste games van dit moment – deel 37 (herfst 2025)

In dit overzicht kijken we naar de beste games van de afgelopen twee, drie maanden. We kijken naar de games die voor verschillende consoles uitgebracht zijn: de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. Games die voor PS4, Xbox One en Switch uitgebracht zijn, kun je gewoon spelen op hun opvolgers, vaak in betere kwaliteit. Heel vaak draaien games gewoonweg soepeler, maar in sommige gevallen is er ook een boost in het aantal frames per seconde. Soms komen we ook games tegen die wat minder goed in de smaak vallen. In de inhoudsopgave zie je welke games we behandelen.
In dit overzicht
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Mafia: The Old Country
- Shinobi: Art of Vengeance
- Daemon X Machina: Titanic Scion
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4
- Patapon 1 + 2 Replay
- MindsEye
- Kirby en de Vergeten Wereld + De Sterrenwereld
- Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Gradius Origins
Death Stranding 2: On the Beach
Na de introductie van een compleet nieuw genre met het origineel, levert Hideo Kojima met Death Stranding 2: On the Beach een vervolg af dat zijn voorganger op bijna elk vlak overtreft. De game bouwt voort op de polariserende maar briljante fundamenten van het eerste deel en verfijnt de unieke gameplay-ervaring tot een onvergetelijke, emotionele reis. Het is niet simpelweg een vervolg, maar een zelfverzekerde en meesterlijke evolutie van een unieke visie.
De kracht van Death Stranding 2 ligt in de evolutie van de gameplay. Het hart van de ervaring is nog steeds het overbruggen van immense, adembenemende landschappen om de mensheid opnieuw te verbinden, maar waar het eerste deel voelde als een constante strijd tegen de elementen, voelt On the Beach als een dans. De traversal-mechanieken zijn soepeler en de nieuwe gereedschappen, zoals de volledig bestuurbare Drawbridge-schepen, bieden innovatieve manieren om de nu nog dynamischere wereld te doorkruisen. Het Social Strand System, waarbij spelers elkaar asynchroon helpen, is verder uitgebreid, waardoor het gevoel van collectieve inspanning nog sterker is. Het verbinden van de wereld voelt nu niet alleen als een doel, maar als een creatieve en lonende puzzel.
Verhalend gezien duikt de game nog dieper in de complexe en filosofische thema’s van leven, dood en de aard van menselijke connecties. De personages, met name Fragile (Léa Seydoux) en een getekende Sam Porter Bridges (Norman Reedus), krijgen een emotionele diepgang. Dit alles wordt gepresenteerd met de adembenemende visuele kracht van de Decima Engine, die buitenaardse en toch herkenbare landschappen creëert die je nog lang zullen bijblijven.
Toch kent de game één duidelijk minpunt: de kern van de gameplay blijft trouw aan het origineel. Death Stranding 2 is en blijft een game over geduld, planning en methodische verplaatsing. Wie de gameplay van het eerste deel ervoer als een loopsimulator en geen voldoening haalde uit het zorgvuldig plannen van een route, zal hier waarschijnlijk niet van gedachten veranderen. De game vraagt om een specifieke mindset, en als die niet bij je past, kan de ervaring als langdradig aanvoelen. Desondanks is Death Stranding 2: On the Beach een triomf. Het is een gedurfde, diepgaande en artistiek unieke ervaring die bewijst dat games meer kunnen zijn dan alleen entertainment. Het is een onvergetelijke reis die de grenzen van het medium opzoekt en nog lang na de eindcredits tot nadenken stemt.
Donkey Kong Bananza
Na meer dan 25 jaar wachten, keert Donkey Kong terug in een 3d-platformgame met Donkey Kong Bananza, ontwikkeld door het team achter Super Mario Odyssey. De game bouwt voort op het ontdekkings- en verzamelprincipe van Odyssey, maar geeft er een eigen draai aan: in plaats van manen verzamel je bananen, die overal in de wereld verstopt kunnen zitten. De belangrijkste nieuwe mechaniek is Donkey Kongs brute kracht, waarmee hij het grootste deel van de omgeving kan vernietigen. Je wordt aangemoedigd om letterlijk je eigen pad te banen door muren, vloeren en objecten heen te rammen.
In lijn met Nintendo’s recentere designfilosofie, zoals gezien in de The Legend of Zelda-serie, biedt Bananza een ongekende mate van vrijheid. Je kunt vrijwel overal klimmen zonder uithoudingsvermogen en de hoofddoelen in je eigen tempo en volgorde aanpakken. Naast de grote, open omgevingen die exploratie en vernietiging centraal stellen, bevat de game ook meer afgebakende levels die focussen op pure platformbehendigheid en reactievermogen. Alle verzamelobjecten hebben bovendien een doel: bananen leveren vaardigheidspunten op, terwijl goud en bananenmunten worden gebruikt om nieuwe content en upgrades vrij te spelen. Dit zorgt ervoor dat exploratie altijd lonend aanvoelt.
Een andere ster van de show is Pauline, die als constante metgezel op DK’s rug zit. Ze biedt met haar zangstem begeleiding, is cruciaal voor transformaties en haar interacties met DK geven het verhaal veel charme. De game zit verder boordevol verwijzingen en easter eggs voor fans van de serie. Hoewel de camera soms wat moeite heeft om de actie bij te benen tijdens het vernietigen van de omgeving, is dit een klein minpunt. De conclusie is overweldigend positief. Donkey Kong Bananza overtreft de verwachtingen met zijn immense vrijheid, bevredigende gameplayloop en charmante presentatie. Het is een geslaagde modernisering die oude formules op de schop gooit en zien we dan ook als een essentiële titel.
Mafia: The Old Country
De Mafia-franchise heeft zich altijd onderscheiden met zijn meeslepende, filmische verhalen, maar met Mafia: The Old Country overtreft ontwikkelaar Hangar 13 de verwachtingen. Door de vertrouwde Amerikaanse steden achter zich te laten en terug te keren naar de bakermat van de maffia – het zonovergoten en meedogenloze Sicilië van begin 20e eeuw – levert de studio zijn meest sfeervolle en persoonlijke game tot nu toe.
De absolute triomf van The Old Country is de setting. Het rurale Sicilië is meer dan een achtergrond; het is het kloppende hart van de ervaring. Van de stoffige wegen tussen de wijngaarden en olijfboomgaarden tot de levendige dorpspleinen waar onder de oppervlakte een constante spanning heerst, de wereld voelt authentiek en ademt geschiedenis. De game vertelt een veel intiemer verhaal dan zijn voorgangers. Het gaat niet over de jacht op rijkdom in een metropool, maar over de rauwe realiteit van armoede, eer en de opkomst van een broederschap als reactie op onrecht. Je speelt als Enzo, een jonge man die gedwongen wordt keuzes te maken om zijn familie te beschermen, waardoor het verhaal een emotioneel gewicht krijgt dat de serie nog niet eerder kende.
De gameplay is eveneens verfijnd. De vuurgevechten zijn tactischer en zwaarder, waarbij elke kogel telt. Het rijden in de klassieke auto’s over de onverharde wegen voelt uitdagend en passend voor het tijdperk. De aandacht voor detail, van de architectuur tot de muziek, creëert een ongekend meeslepende historische sfeer. Je moet de game hiervoor wel wellicht op een hogere moeilijkheidsgraad zetten, maar dat maakt de ervaring wel veel beter. Toch is de game niet perfect, en het voornaamste minpunt komt juist voort uit zijn grootste kracht: de wereld. Hoewel het Siciliaanse platteland adembenemend mooi is, voelt de open wereld merkbaar leger dan de bruisende steden uit eerdere delen. Tussen de intense en prachtig geregisseerde verhaalmissies door zijn er relatief weinig zij-activiteiten of dynamische gebeurtenissen te ontdekken. Dit kan ervoor zorgen dat de wereld soms meer aanvoelt als een prachtig decor dan als een levende, interactieve zandbak.
Shinobi: Art of Vengeance
Shinobi: Art of Vengeance markeert in 2025 de glorieuze terugkeer van ninja Joe Musashi. Na een stilte van veertien jaar blaast deze titel de klassieke franchise, bekend van iconische games als Shinobi III, nieuw leven in met een prachtige handgetekende stijl en snelle, moderne 2d-actie. Het verhaal volgt Joe, die zijn vreedzame leven met zijn familie en heropgebouwde Oboro-clan moet verdedigen tegen de sinistere ENE Corporation. Dit leidt hem door uiteenlopende en geheime levels, van een bruisende haven tot een rijdende trein, in een poging de plannen van de vijand te dwarsbomen.
De gameplay moderniseert de klassieke formule met diepgaande mechanieken. Centraal staat de Shinobi Execution, een spectaculaire aanval waarmee je gemarkeerde vijanden in één klap uitschakelt voor beloningen als levenspunten en geld. Joe’s arsenaal wordt gaandeweg uitgebreid met Ninpo (magie), Ninjutsu (krachtige speciale aanvallen) en diverse gereedschappen. Met amuletten kun je bovendien je speelstijl verder personaliseren.
De game biedt een grote variatie aan vijanden, van soldaten tot mythische Yokai, en bevat pittige optionele uitdagingen in de vorm van Ankou-rifts die krachtige beloningen opleveren. Visueel is Shinobi een meesterwerk dankzij de vloeiende animaties, en de sfeervolle soundtrack van veteranen Tee Lopes en Yuzo Koshiro maakt de ervaring compleet. De conclusie is duidelijk: Shinobi: Art of Vengeance is een uiterst geslaagde en respectvolle modernisering. Het combineert de sfeer van de klassiekers met een strak, nieuw besturingssysteem en is een essentiële titel voor zowel oude fans als nieuwkomers.
Daemon X Machina: Titanic Scion
Waar het originele Daemon X Machina een solide basis legde voor liefhebbers van razendsnelle mechactie, is opvolger Titanic Scion de game die deze visie perfectioneert. Het resultaat is een spectaculaire en adrenaline-gedreven ervaring die de standaard zet voor het genre. De game is groter, sneller en gewichtiger, en levert een ongeëvenaard gevoel van macht en vrijheid in je eigen, volledig aanpasbare Arsenal-mech.
De subtitel is geen loze belofte; de game introduceert gevechten tegen kolossale, Titanic-klasse Immortals die complete stadsdelen in de schaduw zetten. Deze epische gevechten zijn een lust voor het oog en een ware test van je vaardigheden. Je bent niet langer simpelweg een vijand aan het beschieten, maar een gigantische, bewegende vesting aan het ontmantelen. Gecombineerd met de nu veel meer vernietigbare omgevingen, voelt de impact van je wapentuig zwaarder en bevredigender dan ooit tevoren.
De kern van de serie, de diepgaande personalisatie, is naar een nog hoger niveau getild. De hoeveelheid wapens, bepantsering en interne onderdelen is duizelingwekkend, waardoor je eindeloos kunt experimenteren om de perfecte vechtmachine te bouwen. De loot-gebaseerde progressie, waarbij je onderdelen van verslagen vijanden rooft, blijft enorm verslavend. De besturing is vlijmscherp en de bewegingsvrijheid – van vliegensvlug door de lucht schieten tot skaten over de grond – is fenomenaal en intuïtiever dan ooit.
Toch worstelt Titanic Scion met hetzelfde minpunt als zijn voorganger: het verhaal. De complexe plot over strijdende facties, huurlingen en mysterieuze Femto-energie wordt voornamelijk verteld via een constante stroom van radioberichten tijdens de meest chaotische gevechten. Hierdoor is het ontzettend moeilijk om de narratieve draad vast te houden en een emotionele band met de personages te vormen. De essentie van het conflict gaat vaak verloren in de explosieve chaos.
Tony Hawk's Pro Skater 3+4
Vijf jaar na het succes van de eerste remakebundel, keert de Birdman terug met Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Deze nieuwe collectie, ditmaal ontwikkeld door Iron Galaxy, zet de taak voort om twee absolute klassiekers uit het skateboardgenre te moderniseren. De game behoudt de geliefde arcadegameplay, maar presenteert deze in een modern jasje met opgepoetste graphics en soepele framerates.
De meest ingrijpende verandering in deze bundel is de aanpak van Tony Hawk’s Pro Skater 4. In het origineel stapte die game af van de iconische 2-minuten-sessies en introduceerde een open levelstructuur met vrij te starten missies. De remake draait deze verandering volledig terug en giet de levels van THPS4 in de traditionele, tijdgebonden structuur van THPS3. Hoewel dit betekent dat sommige missies en zelfs het level Carnival zijn geschrapt, compenseert de ontwikkelaar dit met drie uitstekende nieuwe levels die naadloos in de game passen. Deze keuze, hoewel wellicht controversieel voor puristen, zorgt voor een veel betere flow en maakt van de twee games één gestroomlijnde, coherente carrièremodus.
De kern van de gameplay voelt gelukkig authentiek en vertrouwd. De besturing, de zwaartekracht en de iconische level-layouts zijn exact zoals je je herinnert. Kwaliteitsverbeteringen, zoals het toevoegen van de spine transfer-beweging uit deel vier aan de levels van deel drie, verbeteren de ervaring zonder de klassieke uitdaging te verminderen. Voor veteranen zijn er bovendien nieuwe, zwaardere uitdagingen en speedrunmodi toegevoegd die de herspeelbaarheid aanzienlijk verhogen. Niet alles is echter perfect bewaard gebleven. Door verlopen licenties is een groot deel van de iconische soundtracks van weleer vervangen door nieuwe, passende nummers. Hoewel de nieuwe muziek de sfeer goed weet te vangen, is het verlies van klassiekers als The Ramones en Xzibit voelbaar. Desondanks is Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 een uitstekende remakebundel.
Patapon 1 + 2 Replay
De Patapon 1 + 2 Replay-collectie brengt de unieke en geliefde PlayStation Portable-klassiekers naar de PlayStation 5, Nintendo Switch en pc. Deze games, bekend om hun opvallende visuele stijl van de Franse artiest Rolito Giuli, combineren ritme en real-time strategie op een originele manier. Als een onzichtbare god leid je een leger van kleine, oogbalachtige wezens, de Patapon, op hun queeste naar IT aan het einde van de wereld. Je geeft commando’s voor marcheren, aanvallen en verdedigen door ritmische tromslagen in te voeren met de actieknoppen van je controller. Timing is cruciaal; door het ritme goed vast te houden, activeer je de krachtige Fever-modus, die je leger sterker en sneller maakt.
Het eerste spel introduceert de basis. Je verzamelt grondstoffen door op monsters te jagen en de rivaliserende Zigoton-stam te verslaan. Met deze materialen creëer en upgrade je verschillende eenheden, zoals speervechters (Yaripon), zwaardvechters (Tatepon) en boogschutters (Yumipon), naast zwaardere eenheden zoals ruiters en reuzen. Het herhalen van levels is vaak nodig om je leger te versterken. Patapon 2 bouwt hierop voort en introduceert aanzienlijke verbeteringen. De grootste toevoeging is een krachtige, aanpasbare Held-eenheid die je leger aanvult met speciale vaardigheden. Daarnaast worden er drie nieuwe elite-eenheden geïntroduceerd die meer strategische diepgang bieden. Het upgraden van je Patapon is overzichtelijker gemaakt via een duidelijk keuzediagram en de game bevat aanzienlijk meer content, waaronder extra missies en eindbazen.
Deze Replay-collectie is vooral gericht op nieuwe spelers. Voor veteranen biedt de bundel weinig nieuws, aangezien het een minimale port is. De belangrijkste toevoegingen zijn instelbare moeilijkheidsgraden en opties om de inputtiming te verfijnen, wat de games toegankelijker maakt. Een belangrijke kanttekening is dat de games door hun afhankelijkheid van timing onspeelbaar zijn via streamingdiensten zoals Remote Play. En de Switch-versie heeft als enige een lokale co-opmodus. Al met al is de collectie een uitstekend pakket dat twee diepgaande en charmante games aanbiedt, perfect voor iedereen die de unieke magie van Patapon voor het eerst wil ervaren.
MindsEye
Zelden is een game zo’n perfecte illustratie geweest van een briljant concept dat wordt tegengewerkt door zijn eigen middelmatige uitvoering. MindsEye presenteert zichzelf als een grensverleggende psychologische thriller en slaagt daar voor de helft glansrijk in. De andere helft voelt echter zo inspiratieloos en verouderd aan, dat het de game tegenhoudt om de meesterwerkstatus te bereiken die het zo duidelijk ambieert.
Het absolute hoogtepunt, en de reden om MindsEye überhaupt te overwegen, is de unieke MindsEye-mechaniek. Als speler kun je het onderbewustzijn van personages binnendringen om herinneringen en aanwijzingen te vinden. De mindscapes zijn een triomf van creativiteit en design. Je navigeert door surrealistische, constant veranderende landschappen die de angsten, trauma’s en verlangens van een persoon visualiseren. Een gang kan oneindig uitrekken, zwaartekracht kan omdraaien en fluisteringen manifesteren zich als vijandige schaduwen. Die secties zijn visueel verbluffend, thematisch diepgaand en met afstand de meest opvallende game-ervaring van het jaar.
Het probleem is dat deze geniale momenten worden afgewisseld met de gameplay in de ‘echte wereld’, en die is ronduit saai. Buiten de mindscapes verandert de game in een trage en clunky loopsimulator, vol met repetitieve en simplistische forensische puzzels. Het onderzoeken van een plaats delict komt vaak neer op het afgaan van icoontjes en het uitvoeren van dezelfde simpele scans. De dialogen zijn houterig en de keuzes die je maakt hebben nauwelijks merkbare gevolgen. Die segmenten voelen als onnodig en langdradig huiswerk dat je moet doorstaan om bij de volgende, spectaculaire mindscape te komen. Dit creëert een frustrerende en onevenwichtige ervaring. De diepgaande psychologische thema’s die in de mindscapes worden opgebouwd, worden ondermijnd door de vlakke gameplay daarbuiten. Zelfs het centrale mysterie eindigt in een teleurstellend en voorspelbaar cliché, waardoor de inventieve reis belangrijker voelt dan de uiteindelijke bestemming.
Kirby en de Vergeten Wereld + De Sterrenwereld
Kirby en de Vergeten Wereld was al een triomf; een bijna perfecte eerste stap voor de roze bol in de wereld van 3d-platformers. Het combineerde de klassieke Kirby-charme met inventieve gameplay, met als hoogtepunt de briljante Mondvol-transformaties. Met de komst van de complete editie, inclusief de nieuwe, substantiële uitbreiding De Sterrenwereld, is een van de beste games op de Switch geëvolueerd tot een absolute must-have voor spelers van elke leeftijd.
Dat heeft alles te maken met de naadloze combinatie van het bekende en het nieuwe. De originele campagne blijft een genot, waarin je als Kirby een post-apocalyptische wereld verkent, Waddle Dees redt en je vaardigheden verbetert in het gezellige Waddle Dee-dorp. De creativiteit van de Mondvol-transformaties, waarbij Kirby objecten als auto’s en automaten opslokt, blijft na uren spelen nog steeds verrassend en leuk. De uitbreiding De Sterrenwereld bouwt hier perfect op voort. Die biedt een reeks nieuwe, kosmisch gethematiseerde levels die niet alleen visueel spectaculair zijn, maar ook een merkbaar hogere moeilijkheidsgraad hebben. Dit is precies wat veteranen van de serie zochten na de relatief eenvoudige hoofdcampagne. Met nieuwe kopieervaardigheden en nog slimmere Mondvol-transformaties voelt de uitbreiding niet als een extraatje, maar als een essentieel tweede hoofdstuk dat de gameplay verder verdiept en de herspeelbaarheid enorm verhoogt.
Toch is er één hardnekkig minpunt dat ook in deze uitgebreide editie niet is aangepakt: de co-opmodus. Hoewel het fantastisch is om samen te spelen, is de tweede speler nog steeds beperkt tot de rol van Bandana Waddle Dee. Die kan niet, zoals Kirby, vijanden opslokken om hun krachten te kopiëren of de hilarische Mondvol-transformaties gebruiken. Dit voelt als een gemiste kans en beperkt de creatieve vrijheid van de tweede speler aanzienlijk, waardoor die een groot deel van de fun van de game misloopt.
Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
Het basisspel Super Mario Party Jamboree wordt geprezen als een succesvolle heropleving van Nintendo’s bekende partygameserie. Na een periode van doelloze experimenten en weinig geïnspireerde content, bracht de creatieve energie van Jamboree de franchise terug naar de top, mede dankzij vermakelijke extra spelmodi.
Recentelijk heeft Nintendo een uitbreidingspakket voor de Switch 2 uitgebracht, genaamd Jamboree TV. Hoewel die uitbreiding ongetwijfeld een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe inhoud toevoegt, is de implementatie ervan enigszins teleurstellend en gemakzuchtig. Alle nieuwe elementen zijn ondergebracht in een aparte Jamboree TV-modus, die volledig losstaat van het oorspronkelijke spel.
Binnen de nieuwe modus zijn er positieve toevoegingen, zoals een dozijn nieuwe, met de muis bestuurbare minigames. Het hoogtepunt is de fastplay-modus, die het aantal beurten reduceert tot vijf en spelers een vliegende start geeft met extra geld en items. Dit zorgt voor een hectische en snelle spelervaring, ideaal voor een potje van ongeveer dertig minuten. Andere modi, zoals een coöperatieve railshooter en Bowser Live die de microfoon en camera van de Switch 2 benutten, zijn aardig om de nieuwe hardware te demonstreren, maar missen de langetermijnwaarde van de traditionele spelelementen.
Het grootste probleem is het gebrek aan integratie. De nieuwe modus en het basisspel delen niets: vrijgespeelde content wordt niet overgedragen, en geliefde functies zoals de strategische Pro Mode zijn afwezig in Jamboree TV. Zelfs de beeldresolutie verschilt tussen de twee modi. Bovendien zijn er geen nieuwe spelborden toegevoegd aan het kerngedeelte van het spel. De meest ergerlijke tekortkoming is echter dat de online modus van Jamboree TV geen Gameshare ondersteunt. In tegenstelling tot andere Nintendo-titels, waarbij één eigenaar van het spel met vrienden online kan spelen, moet hier iedere deelnemer het spel zelf bezitten.
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
De taak om een van de meest geliefde games aller tijden opnieuw te maken is er een die gepaard gaat met een immense druk. Metal Gear Solid 3: Snake Eater is niet zomaar een game; het is een meesterwerk van stealth, survival en filmische storytelling. Met Metal Gear Solid Delta slaagt Konami er niet alleen in om dit legendarische avontuur te eren, maar zet het een nieuwe standaard voor hoe een klassieker met respect en technologische pracht opnieuw tot leven wordt gewekt.
De absolute triomf van deze remake is de adembenemende presentatie. Dankzij de Unreal Engine 5 is de jungle van Tselinoyarsk getransformeerd van een iconische setting naar een levend, ademend hoofdpersonage. Dichte begroeiing reageert realistisch op elke beweging, lichtstralen breken door het bladerdak en modder en water hebben een tastbare impact op je camouflage. Het nieuwe, persistente schademodel, waarbij kogelwonden en verwondingen zichtbaar blijven op het lichaam van Snake, verhoogt de immersie en het survivalaspect naar een hoger niveau. Dit is de visie die Kojima in 2004 voor ogen had, nu eindelijk volledig gerealiseerd.
Tegelijkertijd is de ziel van het origineel perfect bewaard gebleven. Door de iconische, originele stemopnames te hergebruiken en de diepgaande Koude Oorlog-verhaallijn en levelontwerpen één-op-één over te nemen, voelt Delta direct vertrouwd. Het is een eerbetoon, geen herinterpretatie. De toevoeging van een moderne, intuïtieve besturing maakt de soms wat stugge gameplay van het origineel bovendien toegankelijk voor een compleet nieuwe generatie spelers, zonder puristen te vervreemden.
Toch is er in deze bijna perfecte restauratie één significant minpunt dat voortkomt uit zijn trouw aan het origineel: de vijandelijke AI. Hoewel de soldaten er beter uitzien dan ooit, volgen ze nog steeds grotendeels de voorspelbare patrouilleroutes en gedragingen uit 2004. Ze missen de dynamische, situationele intelligentie die we van moderne stealthgames gewend zijn, waardoor ze soms meer aanvoelen als bewegende puzzelstukken dan als een overtuigende, menselijke dreiging.
Gradius Origins
De nieuwe Gradius Origins-compilatie is een met veel zorg bijeengebracht eerbetoon, specifiek gericht op de meest toegewijde arcadepuristen. Ontwikkelaar M2 heeft een indrukwekkende prestatie geleverd door talloze, soms zeldzame, arcade-iteraties van de befaamde shoot-‘em-ups van Konami te bundelen. Het absolute kroonjuweel van dit pakket is ongetwijfeld het speciaal voor deze collectie ontwikkelde Salamander III. Deze nieuwe titel is een schitterende hommage aan de franchise, die een klassieke pixelstijl combineert met een moderne, bijna bullet hell-intensiteit door het scherm te vullen met vijanden. Het resultaat is een razendsnelle en uitdagende ervaring die de show steelt en wordt aangevuld met extra’s als een trainingsmodus en een museum.
Desondanks voelt deze verder uitstekende bundel niet compleet. Het is een spijtige zaak dat de focus zo strikt op de arcade-oorsprong ligt, waardoor iconische en geliefde console-adaptaties, zoals de NES-versie, schitteren door afwezigheid. Het weglaten van andere cruciale titels in de saga, waaronder Gradius V, Rebirth en Gradius Gaiden, is een aanzienlijke gemiste kans. Dit gemis verhindert dat de compilatie de ultieme, definitieve status bereikt. Hoewel Gradius Origins een fantastische schatkist is voor de arcade-liefhebber en een diepe buiging maakt naar de historie van de serie, knaagt het onvolledige karakter aan het totaalpakket, zeker gezien het forse prijskaartje.
