Beeldinstellingen Nintendo Switch aanpassen: hier wil je op letten

Beeldinstellingen van de Nintendo Switch

Ja, de Nintendo Switch is een fijne gameconsole. Maar een echte powerhouse is het niet. Maar dat hoeft niet erg te zijn. Want de Switch doet wat het moet doen, zonder de ervaring heel erg ingewikkeld te maken. Over het algemeen kun je wel stellen dat wanneer je de Switch aan je televisie koppelt, je de meest optimale instellingen hebt. Maar er kan altijd iets misgaan en het kan ook zijn dat je een term niet begrijpt, daarmee nemen we even een kijke in het onderdeel TV-weergave. Die vind je onder Systeeminstellingen op de console.

De eerste optie die je aantreft is TV-resolutie. Die kun je instellen op automatisch, dan schakelt het systeem over op 1080p wanneer je tv die resolutie ondersteunt. Daar hoef je in principe dus niets aan te veranderen. De tweede optie heet RGB-bereik. Ook hier doe je er goed aan Automatisch te selecteren, maar in sommige gevallen helpt het om het bereik op Beperkt in te stellen. Soms kunnen sommige kleuren nog wel eens verzadigd in beeld verschijnen en met een beperkt RGB-bereik voorkom je dat en ogen de games net even mooier.

Mocht je dus het idee hebben dat bepaalde kleuren veel te helder zijn, dan stel je dus de optie in op Beperkt bereik. Dit is de optie die het meeste invloed heeft op het uiterlijk van de games die je op je tv speelt, en daardoor één van de belangrijkere opties om even na te lopen. Het tv-schermformaat instellen kan ook geen kwaad. Soms stelt de Switch de randen van het scherm niet goed in, waardoor bepaalde delen van een game kunnen wegvallen. Zorg ervoor dat de pijltjes in beeld goed in de hoeken staan en dat de Switch die niet afsnijdt.

Dan komen we aan bij de Schermbeveiliging. Helemaal de mensen met een oled-televisie doen er goed aan die op Aan te zetten. Na vijf minuten zonder activiteit gaat de helderheid van het scherm omlaag, om zaken als inbranding te voorkomen. Je kunt dit ook uitzetten als je wil, maar eigenlijk bereik je daar helemaal niets mee. Tot slot kun je instellen of de tv en Switch samen in- en uitgeschakeld worden wanneer je één van de twee aan of uit zet. Dit is een persoonlijke voorkeur, maar hier staat die uit om irritaties te voorkomen.