Digitaal upgraden

Jaren geleden was ik eens op bezoek in de Wisseloord studio’s waar mastering engineer en collega-auteur Sander van der Heide ons een technisch kijkje achter de schermen gaf. Het viel het redactieteam destijds op dat de studio gebruik maakt van een zogenaamde ‘masterklok’. Deze verzorgt een uiterst stabiel kloksignaal in de gehele studio omgeving wat tijdens de opname en het mastering proces essentieel is. Voor commerciële doeleinden? Behalve bij specialisten zoals Helios die zich al vele jaren richten op de professionele muziekindustrie, wordt zoiets op dat moment maar mondjesmaat aan consumenten aangeboden. Naarmate de jaren verstrijken zijn er gelukkig steeds meer producenten die zich richten op een accurater en beter geregeld kloksignaal voor muziekliefhebbers. De huidige categorieën kan ik ruwweg onderverdelen in masterklokken en de zogenaamde her-klokkers. Twee verschillende apparaten die elk een significante sprong in muziekbeleving kunnen realiseren. Hoe dit wordt gerealiseerd zal ik proberen in heldere taal uit te leggen.

Omdat de overdracht van digitale data bit voor bit op ‘seriële’ wijze geschiedt is een accuraat kloksignaal essentieel. Zeker bij een toename van de resolutie van de datastromen. Om de overdracht van de datastroom geordend en in het juiste tempo te laten plaatsvinden gebeurt dit met een bepaalde snelheid waarbij de bemonsteringsfrequentie van 44.1 of 48 kilohertz ten grondslag ligt. Deze kan met een factor twee, vier, acht en soms zelfs zestien worden vermenigvuldigd voor de gewenste sampling rate. De ontvanger (de omzetter) detecteert deze zelf en schakelt automatisch om naar dezelfde snelheid en hierna wordt de timing overgenomen door het eigen interne klokcircuit. Hierbij is het niet te voorkomen dat elk afzonderlijk component een kleine variatie in het kloksignaal heeft ten opzichte van de ander. Zo kan het gebeuren dat de stroom aan enen en nullen niet exact op het juiste moment wordt gelezen en ontstaat er jitter. Nu valt het effect hiervan door buffering, foutcorrectie en anti-jitter technologieën reuze mee, maar het is niet helemaal verwaarloosbaar.

Wanneer je gebruik maakt van één enkel stabiel werkend klokcircuit waarmee je alle digitale componenten in de keten met elkaar synchroniseert, dan zijn dergelijke onderlinge variaties vrijwel uitgesloten. Dit signaal kun je met een zogenaamde masterklok genereren. De door mij ontvangen Mutec REF10 SE120 is zo’n masterklok die precies dát doet. Dankzij het OCXO-klokcircuit genereert de REF10 een uiterst accuraat 10 MHz kloksignaal met een extreem lage fase-ruis van 116 dBc/Hz. Hiermee wordt jitter gereduceerd tot ongeveer 22 femto-seconden. Even voor een indruk, een Femto seconde is 1 biljoenste seconde. Dit is dus redelijk precies. Deze REF10 beschikt hierbij over acht geïsoleerde BNC-uitgangen waarvan twee van 50 ohm en zes van 75 ohm. Hiermee kan deze masterklok met een breed aanbod aan digitale componenten samenwerken. Maar wat als jouw streamer en DAC niet over een externe klokingang beschikken? Dan heb je aan zo’n externe masterklok alléén niets.

Hierom ontvang ik van Helios de Mutec MC-3+ USB herklokker. Deze beschikt, zoals elk digitaal audiocomponent, óók over een interne (master)klok. Het kloppend hart van de MC-3 bestaat uit Mutec’s eigen 1G kloktechnologie die is voorzien van een digitaal gecompenseerde kristaloscillator. Deze is preciezer dan het klokcircuit van de meeste digitale audiocomponenten. Behalve een interne masterklok beschikt deze MC-3 over meer functionaliteit. Dit is een klein digitaal wonderdoosje dat in veel van alle digitale behoeften voorziet. De MC-3 herstelt de timing en de flanken van het inkomende en uitgestuurde digitale signaal via S/PDIF, AES, USB en Toslink waarmee jitter wordt gereduceerd. Belangrijker, deze MC-3 schoont het vervuilde USB-signaal op door gelijkspanning en digitale ruis uit het digitale signaal en de voedingslijnen te filteren en stuurt het digitale signaal vervolgens uit via de AES of S/PDIF uitgang. Handig wanneer jouw DAC niet over een USB-audio ingang beschikt. Tenslotte heeft de MC-3 een 1-10 MHz klokingang waarop een nog accuratere externe masterklok zoals de REF10 kan worden aangesloten.