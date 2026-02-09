LG brengt Dolby Atmos FlexConnect naar 2025 OLED-modellen

Wat is FlexConnect?

Normaal gesproken ben je voor een goede surround-opstelling gebonden aan strakke regels: je speakers moeten op specifieke plekken staan voor het beste effect. FlexConnect gooit die regels overboord. De techniek combineert de luidsprekers van je televisie met draadloze speakers en stemt deze op elkaar af.

Het mooie hiervan is de flexibiliteit. Je hoeft je meubels niet te verplaatsen; het systeem meet via microfoons waar de speakers staan en past het geluid daarop aan. Of je nu één speaker in een hoekje hebt staan of een volledige set, de software zorgt voor een gebalanceerd Dolby Atmos-geluid.

Welke modellen krijgen de update?

De update (softwareversie 33.30.92 of 33.30.80) rolt momenteel wereldwijd uit naar de volgende 2025-toestellen:

LG G5 (OLED)

LG C5 en CS5 (OLED)

LG QNED9M (LCD)

Geen soundbar nodig

Hoewel LG tegelijkertijd een nieuwe soundbar (de M7) lanceert die de techniek ondersteunt, is een soundbar niet langer verplicht. De genoemde TV-modellen kunnen nu zelf als ‘hub’ fungeren. Je kunt tot vier compacte speakers (zoals de nieuwe M5 of M7) en een subwoofer (W7) rechtstreeks draadloos met de TV verbinden.

Voorlopig werkt het systeem alleen met LG’s eigen speakers, maar omdat het een Dolby-technologie is, is de verwachting dat je in de toekomst ook speakers van andere merken kunt mixen en matchen.