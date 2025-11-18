Nieuws Create Filmcamera's

DJI lanceert Osmo Action 6 met verstelbaar diafragma en nieuwe sensor

18 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
DJI Osmo Action 6

Een actiecamera met een verstelbaar diafragma? Het bestaat vanaf nu. DJI heeft de nieuwe Osmo Action 6 gelanceerd.

DJI Osmo Action 6

De nieuwe DJI Osmo Action 6 werd enkele dagen geleden al in China gelanceerd, maar is nu ook per direct bij ons verkrijgbaar met een vanafprijs van 379 euro. Uniek is het verstelbare diafragma van f/2.0-f/4.0. Dit geeft je meer mogelijkheden in diverse scenario’s en op f/2.0 vangt de sensor ook meer licht op in het donker. Dit moet de prestaties in de avond en nacht ten goede komen. De actiecamera komt met een nieuwe 1/1.1-inch sensor. Het gaat hierbij om een vierkante sensor die direct ingebouwde mogelijkheden geeft om horizontale beelden in 4:3 of 16:9 te schieten, maar ook verticaal voor je social media in 9:16. De camera ondersteunt 4K-opnames tot maximaal 120fps en komt standaard al met 50GB ingebouwde opslag. Uiteraard kan je ook een micro-sd-kaart plaatsen om meer video’s op te nemen. De actiecamera kan twintig meter onder water meegenomen worden zonder een case en RockSteady 3.0 zorgt voor optimale stabilisatie tijdens alle actie.

De camera kan verder tegen een stootje en werkt in temperaturen van -20 graden Celsius tot plus 45 graden Celsius. De batterij gaat in optimale omstandigheden zelfs tot vier uur mee. Het gaat hierbij om dezelfde Extreme Battery Plus van de Osmo Action 5 Pro met een capaciteit van 1.950 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

DJI heeft weer verschillende bundels beschikbaar. De Standard Combo met een camera, batterij, quick-release adapter en usc-kabel kost 379 euro. De populaire Adventure Combo is ook weer terug met de Osmo Action 6, drie batterijen, batterijcase en een selfiestick voor 479 euro. Ook voor hikers, mountainbikers, wielrenners en watersporters zijn er specifieke bundels beschikbaar.

Reacties (0)

Lees meer

Sony Xperia 10 VII Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 15 september 2025

Sony brengt Xperia 10 VII uit met nieuw design

15 september 2025
Husqvarna Nera 2025 Smarthome
Nieuws Smarthome Tuin en terras 21 oktober 2025

Grasmaaier ziet nu wat hij doet: Husqvarna introduceert slimme NERA-modellen met AI

21 oktober 2025
Epson EH-LS800B Beeld
Nieuws Beeld Projectors 19 mei 2025

Epson gaat Apple AirPlay 2 en HomeKit ondersteunen

19 mei 2025
20250821_PRIMARE_AlltiEttLifestyle_10754 Audio
Nieuws Audio Alles-in-één systemen Receivers en versterkers 24 september 2025

Primare introduceert ‘Allt-i-Ett’ op UK Hi-Fi Show Live

24 september 2025
DM 164 Create
Digital Movie Create 04 juli 2025

Nieuwe uitgave: Digital Movie 164-2025

04 juli 2025
crypto Entertainment
Gesponsord Entertainment 05 mei 2025

De muziekindustrie blijft de voordelen van blockchain omarmen (ADV)

05 mei 2025
Monitor Audio Bronze 50 7G Audio
Reviews Audio Luidsprekers 01 november 2025

Review: Monitor Audio Bronze 50 7G – Kleintjes met hifi-ambities

01 november 2025
UNITRA Audio
Nieuws Audio Algemeen 21 september 2025

De revival van UNITRA: Poolse fabrikant terug van weggeweest

21 september 2025