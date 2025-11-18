DJI lanceert Osmo Action 6 met verstelbaar diafragma en nieuwe sensor

De nieuwe DJI Osmo Action 6 werd enkele dagen geleden al in China gelanceerd, maar is nu ook per direct bij ons verkrijgbaar met een vanafprijs van 379 euro. Uniek is het verstelbare diafragma van f/2.0-f/4.0. Dit geeft je meer mogelijkheden in diverse scenario’s en op f/2.0 vangt de sensor ook meer licht op in het donker. Dit moet de prestaties in de avond en nacht ten goede komen. De actiecamera komt met een nieuwe 1/1.1-inch sensor. Het gaat hierbij om een vierkante sensor die direct ingebouwde mogelijkheden geeft om horizontale beelden in 4:3 of 16:9 te schieten, maar ook verticaal voor je social media in 9:16. De camera ondersteunt 4K-opnames tot maximaal 120fps en komt standaard al met 50GB ingebouwde opslag. Uiteraard kan je ook een micro-sd-kaart plaatsen om meer video’s op te nemen. De actiecamera kan twintig meter onder water meegenomen worden zonder een case en RockSteady 3.0 zorgt voor optimale stabilisatie tijdens alle actie.

De camera kan verder tegen een stootje en werkt in temperaturen van -20 graden Celsius tot plus 45 graden Celsius. De batterij gaat in optimale omstandigheden zelfs tot vier uur mee. Het gaat hierbij om dezelfde Extreme Battery Plus van de Osmo Action 5 Pro met een capaciteit van 1.950 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

DJI heeft weer verschillende bundels beschikbaar. De Standard Combo met een camera, batterij, quick-release adapter en usc-kabel kost 379 euro. De populaire Adventure Combo is ook weer terug met de Osmo Action 6, drie batterijen, batterijcase en een selfiestick voor 479 euro. Ook voor hikers, mountainbikers, wielrenners en watersporters zijn er specifieke bundels beschikbaar.