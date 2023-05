Review: TCL 98C735 – 98-inch tv voor nog geen 4.000 euro

TCL 98C735 - Beeldverwerking

Deze 98 inch-versie gebruikt dezelfde processor als de kleinere schermformaten, dus veel verschil verwachten we niet. De upscaling levert mooi, maar relatief zacht beeld, iets dat op dit grote scherm wel wat meer opvalt dan op de kleinere modellen. Voor upscaling prefereren we daarom een beetje extra scherpte in de instellingen. Ook de ‘lokaal contrast’ instelling zorgt voor een lichte verbetering. Ze optimaliseert heel genuanceerd en lokaal het contrast zodat je iets meer scherpte in het beeld krijgt. Ruisonderdrukking is prima, maar blokvorming (door zware MPEG-compressie) blijft wat zichtbaar. Zie je kleurbanden in zachte overgangen, dan activeer je ‘Superieure gradatie’. Dat filter werkt uitstekend, maar hou het op de laagste stand anders verdwijnt er te veel detail. Ook in onze nieuwe donkere HDR-versie van Game of Thrones is het resultaat uitstekend.

Het toestel beschikt over een 120Hz-paneel, met veel bewegingsscherpte. Je moet in snelle bewegingen wel wat detail prijsgeven, dat blijft verborgen achter een beperkte vage rand. Het is een optie om ‘LED beweging wissen’ te gebruiken. Deze Black Frame Insertion-techniek leek nauwelijks flikker te tonen, maar hij toont wel wat extra detail. Wil je vloeiende pan-beelden, trek dan ‘Verminder trillen’ op naar minstens acht. De processor grijpt snel in maar laat wel vrij veel beeldartefacten zien.