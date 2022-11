Review: Sony XR-42A90K (A90K-serie) oled tv

Sony XR-42A90K - Gebruiksgemak en smart tv

De tv is uitgerust met de MediaTek MT5895, zoals andere Sony modellen. Die levert een quad-core ARM Cortex-A73 CPU, 3GB RAM en de Mali-G52 GPU. Google TV (Android 10) draait er vlot op, zodat de gebruikservaring prima is. Een mogelijk interessante oplossing voor sommigen is de ‘Basic TV’ optie. Die laat je toe om de tv hoofzakelijk met externe aansluitingen en live tv te gebruiken. Al zijn er ook enkel apps beschikbaar, maar zodra je moet updaten moet je toch met een Google account inloggen.

Wie toch voor de volledige Google TV-ervaring kiest, krijgt een zeer uitgebreid content-aabod voorgeschoteld. Want dat is eigenlijk de essentie van Google TV: je zo veel mogelijk aanbevelingen geven, uiteraard liefst zo relevant mogelijk voor jouw smaak. Daarvoor neemt Google TV wel veel controle over hoe het scherm er uit ziet. Op het Home scherm kan je bepalen welke apps er verschijnen. Maar aan de grote reclame voor Disney+ content kan je niks veranderen.

Toch vinden we de aanbevelingen op dit platform veel nuttiger dan op andere platforms. De reden is dat Google de aanbevelingen in categorieën toont, zoals ‘superheldenfilms’, ‘science fiction series’, of ‘films met een Oscar’. Aanbevelingen kunnen ook uit verschillende diensten komen, en je kan zelf bepalen uit welke. De enige beperking is dat nog niet alle streamingdiensten op die manier ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld Netflix kan je niet opnemen in de lijst, en ook lokale diensten ontbreken. Maar wie weet verandert dat nog in de toekomst.

Via de snelmenu’s is het erg eenvoudig om iets aan te passen in de instellingen. In een lint onderaan het beeld verschijnen de mogelijke instellingen, hier kan je wel zelf bepalen wat er verschijnt en in welke volgorde. Ook de input-toets toont de mogelijkheden op die manier. Bovendien verschijnen niet alleen de externe ingangen maar ook apps in die lijst.