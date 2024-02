Samsung maakt prijzen 2024 QD-OLED-tv’s en QLED-tv’s bekend

Eerder dit jaar lanceerde Samsung zijn nieuwste televisies voor 2024. De Zuid-Koreaanse fabrikant komt met twee series QD-OLED-televisies en een hele rits aan QLED-modellen. Afgelopen week heeft het bedrijf in Duitsland de line-up voor Europa voorgesteld en ook meteen de adviesprijzen bekendgemaakt.

Hieronder vind je een overzicht van de adviesprijzen voor de topmodellen. Let wel; het zijn de adviesprijzen voor Duitsland dus ze kunnen afwijken voor de markten in Nederland en België. Opvallend is dat bijna alle modellen 100 euro duurder zijn dan hun voorganger van vorig jaar. Dat zal vast en zeker met inflatie te maken hebben. Voor de goedkoopste QD-OLED-televisie betaal je nu 2.299 euro, het duurste model kost je 5.199 euro. Het kan echter nog duurder want de 85-inch versies in de QLED QN800D- en QN900D-series kosten respectievelijk 7.999 euro en 10.999 euro.

Zodra Samsung de prijzen voor de Nederlandse en Belgische markt bekendmaakt werker we dit artikel bij. Hopelijk krijgen we dan ook meer informatie over de in januari aangekondigde S85D oled tv-serie, waarover in Duitsland niet veel gesproken werd. Daarnaast was in januari nog sprake van de S90D-serie in de formaten 42, 48 en 83 inch, maar ook die waren niet van de partij. Deze formaten maakt Samsung niet in een QD-OLED-variant dus ze zouden over een WOLED-paneel van LG Display beschikken. Of deze televisies hun weg nog naar Europa vinden is vooralsnog onduidelijk.