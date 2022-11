Review: Samsung QE55Q74B (Q74B-serie) QLED lcd led tv

Samsung QE55Q74B - Gebruiksgemak en smart tv

De Tizen Smart Hub kreeg dit jaar een volledig nieuw kleedje. Links op het scherm vind je naast de privacy voorkeuren en zoekfunctie drie categorieën: Ambient, Media, en Menu.

De Media categorie is de belangrijkste, het is ook het Home scherm waar je op landt als je de Home toets van de afstandsbediening indrukt. Centraal in beeld staat een rij apps. Die kan je zelf aanpassen, je kunt er bijvoorbeeld ook tegels tussen zetten voor live tv en externe bronnen. Links daaronder staat een grote tegel met de laatste bron, daarnaast een selectie huidige content op Samsung TV Plus. Dat vinden we grotendeels (op de laatste bron-tegel na) verspilde ruimte, net als de bovenste helft van het scherm die ook leeg is (of reclame bevat voor Samsung TV Plus). Wie verder naar beneden scrollt, vindt rijen aanbevelingen per streaming app, maar daar kan je niets in aanpassen.

Het Ambient menu is handig om alles over de Ambient mode in te stellen, maar de Menu sectie is dan weer minder goed georganiseerd. Daar heb je aparte iconen voor alle instellingen, verbonden apparaten en MultiView.

We moeten eerlijk zijn, dit redesign bevalt ons niet. Het levert geen meerwaarde, en in plaats van aanbevelingen te tonen als je een app selecteert, staan die nu ergens verder verstopt. Voor het menu en sommige functies moet je heel wat klikken om ze te vinden, en erg logisch lijkt het ons ook niet altijd. De interface is ook wat log, al is dat vooral een probleem bij het opstarten. Hou er rekening mee dat Samsung nieuwe versies van de Smart TV omgeving niet laat doorstromen naar oude modellen. In het geval er volgend jaar opnieuw gesleuteld wordt aan de interface, is het dus erg waarschijnlijk dat je op dit toestel die veranderingen niet merkt.