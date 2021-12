Review: Philips 65PML9636 (PML9636-serie) lcd led tv

Philips 65PML9636 - Beeldverwerking

De 65PML9636 (PML-9636-serie) is uitgerust met de vijfde generatie P5 met AI. Dat is dus niet de ‘Dual Engine’ versie, die is voorbehouden voor de beste OLED-modellen, maar dezelfde versie die je vindt op de OLED806. We zien dan ook grotendeels dezelfde prestaties als op dat model.

De deinterlacing en detectie van film- en videoframerates is snel en betrouwbaar. Zo blijven gekartelde randen of moiré tot een minimum beperkt. De upscaling levert mooie beelden, en ongewenste ruis kan je vrij goed wegwerken. Voor willekeurige ruis gaat dat uitstekend, voor blokruis (gevolg van te zware videocompressie) is het effect wat minder sterk. Zie je dat soort problemen, dan mag je MPEG Artefactreductie vlot naar medium schakelen. Omdat de OLED806 niet al te sterk was in het wegwerken van kleurbanden vreesden we hetzelfde probleem op dit model. Dat bleek gelukkig iets minder erg. In onze donkere Game of Thrones scène zijn de problemen zichtbaar maar aanzienlijk minder storend dan op het OLED-model.

Wie de Filmmaker Mode gebruikt mag de ‘Scherpte’ instellingen naar 1 of 2 optrekken en Ultra Resolution activeren. Zonder die instellingen vonden we het beeld in sommige gevallen een tikje te vlak. Met die instellingen geef je net het fijnste detail een zetje.

De belangrijkste feature op deze processor is de AI Film detectie en uitgebreide classificatie. De P5 herkent nu wanneer je film kijkt en schakelt dan zelf over naar Filmmaker Mode of de Thuisbioscoop Mode. Bovendien zorgt Ambient Intelligence voor een meer uitgebreide aanpassing van het beeld op basis van de lichtsensor. Erg leuk is dat Philips je toelaat om onder de motorkap te kijken. De nieuwe ‘AI Picture Demo’ toont in real time wat de processor doet.

De 65PML9636 (PML-9636-serie) biedt uitstekende bewegingsscherpte, zeker wanneer je ‘Fast Motion Clarity’, een Black Frame Insertion (wat is BFI) techniek activeert. In de lichtste stand haalt hij nagenoeg alle detail in snel bewegende beelden naar boven, terwijl je relatief weinig helderheid verliest en er geen zichtbare flikkeringen ontstaan. Zeker aan te raden voor sport en games. De motion interpolation zorgt voor vloeiende beelden zonder overmatige artefacten. De ‘echte bioscoop’ stand liet nog iets te veel judder achter, we prefereren ‘Films’ voor onze films en tv-reeksen. Wil je echt vloeiend kijkspektakel kan je opteren voor ‘standaard’. De ‘vloeiend’ motionstijl laat iets te veel beeldartefacten zien.