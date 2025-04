Nieuwe uitgave: Music Emotion april 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

McIntosh MSA5500 Streaming Amplifier – Moderne Super-Integrated met traditionele looks

McIntosh is en blijft een fascinerend audiomerk. Deze Amerikaanse fabrikant heeft een wat woelige tijd achter de rug, maar na een recente overname lijkt de rust te zijn weergekeerd. Er komen ook nog gewoon nieuwe apparaten uit Binghamton, NY en met de MSA5500 heeft het als vrij traditioneel bekend staande merk zelfs een heuse primeur in zijn assortiment. MSA staat namelijk voor McIntosh Streaming Amplifier. Een heuse ‘super-integrated’ dus, volgens het ‘just add loudspeakers’ concept. Op uitnodiging van importeur Fine Sounds Benelux reisde ik naar Geldermalsen, om in hun luisterruimte kennis te maken met dit nieuwe product van het in 1949 opgerichte bedrijf.

MSB The Cascade Dac, Pilium voor/eindversterker & Magico S5 – Next generation high-end in Nuenen

Het gebeurt niet zo vaak dat een geplande review een andere wending krijgt dan vooraf bedacht. Wat is mooier dan een splinternieuw model van MSB Technology, The Cascade Dac, net in Nederland, te kunnen beluisteren? Maar het pakte bij AudioXperience in Nuenen anders uit. De MSB stond er opgesteld als onderdeel van een grotere en kostbare high-end installatie met Pilium versterking, de nieuwe magistrale Magico S5 luidsprekers, een TechDAS Airforce V draaitafel met DS Audio W3-element en nog veel meer. Stuk voor stuk apparaten met duizelingwekkend goede specs, waarover je vele paginaís kunt vullen. Maar de muzikale impact van het geheel was verpletterend goed. Een uitgelezen mogelijkheid om de meest moderne hifi-componenten van deze tijd met cutting-edge technologie te beluisteren in combinatie met analoge audio. Dat deed ik samen met Erik Paulus en Martijn Lavrijsen van AudioXperience en, zoals bleek, beiden grote muziekliefhebbers.

Teufel KOMBO 62 – Kloppend hart

Een cd-receiver is niet direct een apparaat wat veel merken in hun assortiment hebben. Het in Berlijn gevestigde Teufel, wat al sinds 1979 bestaat, heeft er meerdere. Recent werd de vernieuwde KOMBO 62 geïntroduceerd, de duurste uit een serie van 3 modellen. Zelf ben ik bekend met de goedkoopste versie de KOMBO 11 die ik al een aantal jaren, tot volle tevredenheid, in gebruik heb op mijn werkkamer. De 62 is duidelijk andere koek dan mijn 11. Zowel in technisch opzicht als in fysieke verschijning. De 62 is bijna tweemaal zo breed en heeft meer functionaliteit. Met de KOMBO 62 mikt Teufel op muziekliefhebbers die hun cd-collectie koesteren maar geen ingewikkelde stapel apparaten willen. Deze KOMBO 62 kan echter net zo goed fungeren als kloppend hart van een audiovisuele opstelling.

Devialet Astra – Design en geluid

In de luisterruimte staat de Devialet Astra in stereoconfiguratie. Een tweetal exemplaren van de Astra in bridge mode zijn op verschillende externe locaties beluisterd. De Astra past in het huidige tijdsbeeld, is een compacte geïntegreerde versterker met een streamer en phonostage aan boord. Veel functionaliteit is beschikbaar via een app en/of de uitermate degelijke en fraaie afstandsbediening. Bij dat tijdsbeeld past ook klasse D versterking en een uitermate fraai design.

Pro-Ject Debut E Carbon Phono – Vinyl toegankelijk gemaakt

Wie op zoek gaat naar een eerste draaitafel komt eerst heel wat meuk tegen. Met de Debut E Carbon Phono biedt Pro-Ject een betaalbare instapper waarmee je meteen aan de slag kunt om vinyl in betere kwaliteit te beluisteren.

Musical Fidelity Mx8 Vinyl – Eindbaas-versterker voor je platen

Wie veel experimenteert met elementen of streeft naar een ultieme vinylervaring, ontdekt snel dat een phono-voorversterker een cruciaal deel van het verhaal is. Met de M8x Vinyl presenteert Musical Fidelity een apparaat dat op elk scenario en cartridge voorbereid moet zijn.

Piega Coax 411 – Elegante speakers met veel serieux

Een behuizing die als een sportwagen naar achter buigt en een chassis uit massief aluminium? De Piega Coax 411 is inderdaad een heel strakke en moderne luxespeaker. Maar qua prestaties blijft het niet achter…

Erik Wiederholtz (Perlisten) – “Een correct speakerontwerp doet alles juist”

Toen Perlisten in 2020 voor het eerst op het toneel verscheen, was het meteen duidelijk dat het een luidsprekerfabrikant betrof die sterk inzette op innovatie en onderzoek. Een heel aantal patenten en awards verder, heeft het merk in korte tijd hierdoor een ijzersterke reputatie opgebouwd. Tijd voor een interview met Erik Wiederholtz, Chief Technology Officer bij Perlisten en medeverantwoordelijk voor heel wat innovaties.

Olga Pashchenko – Wat wil de componist zeggen?

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? Hoe selecteer of schrijf je muziek? Deel 12 van deze queeste zet Olga Pashchenko in de schijnwerpers.

PRODUCTNEWS: WADAX Studio Player – Dichter bij ‘echt’ dan je ooit voor mogelijk hield

REPORT: Fabrieksbezoek Hepta – Moderne muziektechniek in maatwerkkostuum

Music Emotion brengt een bezoek aan een van de langst bestaande luidsprekermerken van Nederlandse bodem, het in de Zaanstreek gevestigde Hepta. Eens wereldberoemd in Nederland en tegenwoordig nog steeds ongekend geliefd bij veel muziekliefhebbers onder ons. Hoe is Hepta ontstaan en hoe heeft deze luidsprekerfabrikant zich door de jaren weten te onderscheiden in het veranderende audiolandschap?

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts & Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

S&SSEEING: Bezoek aan huis – ‘Mr. Eighties’ opent pop-up met vintage hifi

‘Soms, als mensen een prijs vragen, noem ik een absurd hoog bedrag, omdat ik het toestel eigenlijk niet kwijt wil.’ We zijn nog maar tien minuten binnen in de winkel van Jacques Denayer en het is al duidelijk dat de Gentenaar in de eerste plaats liefhebber is en pas daarna verkoper. Hij opende in zijn thuisstad recent voor de derde keer een pop-up winkel met vintage audio, vooral uit de jaren tachtig.

COLUMN: Politiek, live concert, musea, fabriek bezoek… en bitterballen

ADVERTORIAL: OrangeAudio Experience Center – Een plek waar beleving centraal staat

BACKGROUND: De (on-)zin van vervormingscijfers (Deel 1)

Van de betere versterkers worden gewoonlijk vervormingscijfers gepubliceerd en de algemene teneur is ‘hoe lager hoe beter’. Maar toch zijn er een aantal, niet direct te begrijpen, paradoxen in high-end audio…

