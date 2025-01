Philips Century: vijf audioproducten met ode aan het verleden

Philips is sinds de jaren 20 actief binnen de consumentenradio en het is daarom de hoogste tijd om 100 jaar innovatie en geluid te eren. Dat doet TP Vision nu met de Philips Century-serie. Vijf nieuwe audioproducten met een ode aan het verleden. Maak kennis met twee all-in-one draaitafelsystemen, een draagbare DAB/FM-radio en twee hoofdtelefoonmodellen.

The Tina (Philips V9000)

The Tina is volgens het merk ’s werelds krachtigste all-in-one geïntegreerde draaitafelsysteem met 120W RMS-vermogen, een DAB+/FM-tuner én streamingfunctionaliteit. Het systeem bevat twee full-range speakers, een speciale 4-inch bass-reflexsubwoofer en een 6,3mm hoofdtelefoonaansluiting. Voorzien van een gegoten aluminium draaiplateau, vervangbare Audio Technica MM-cartridge en verstelbare toonarm. The Tina ondersteunt ook bluetooth 5.3 met Auracast en externe bluetoothspeakers.

The Stevie (Philips V3000)

The Stevie is een instapmodel draaitafelsysteem voor iedereen die (opnieuw) kennis wil maken met vinyl. Het systeem biedt 12W RMS aan vermogen, bluetooth 5.4-streaming, een Audio Technica MM-cartridge en digitale geluidscontrole.

The Janet (Philips V2000)

The Janet is een stijlvolle draagbare radio met DAB+/FM-functionaliteit. met 5W RMS-geluid en een 2.5-inch driver. Kies uit 20 radio-presets. Dit model heeft verder een 2.4-inch kleurenscherm, bluetooth 5.3 en een speeltijd van 16 uur. De batterij is overigens ook te vervangen.

The Freddie (SHP9500CY)

The Freddie is een retro vormgegeven, open-back over-ear hoofdtelefoon inclusief drie meter lange afneembare kabel. The Freddie beschikt over 50mm neodymium drivers en een open-back ontwerp.

The Ringo (Philips H2000)

De Philips Century-serie bestaat tot slot uit The Ringo, een retro, compacte en lichtgewicht on-ear hoofdtelefoon. Terug naar de jaren 80, maar dan met moderne technologie las bluetooth 5.4, AI-microfoon en 20 uur speeltijd. Verkrijgbaar in Deep Black, Crystal Teal en Silk White.