Review: Panasonic TX-49JXW944 (JXW944-serie) lcd led tv

Panasonic TX-49JXW944 - Beeldverwerking

De JXW944 is het topmodel uit het LCD-aanbod van Panasonic. Geen wonder dus dat we ook hier de HCX Pro AI-processor aantreffen. Het AI-deel kan je inzetten om de tv zelf te laten beslissen hoe hij het beeld aanpast op basis van wat je kijkt. Daarvoor selecteer je de AI-beeldmode. In de meeste gevallen houden we liever zelf controle over wat de tv doet.

De processor levert uitstekende upscaling, maar zorgt wel voor een relatief zacht beeld. We vinden het geen probleem om de scherpte wat op te trekken bijvoorbeeld tot 40. En we raden aan om ‘Resolutie Remasteren’ op de minimum stand te zetten, daarmee accentueert de tv nog een klein beetje extra detail in je beeld. Dat brengt textuur wat beter naar voor, en vermits de Panasonic dat erg voorzichtig doet zijn er geen lastige nevenverschijnselen. Kies voor de laagste stand in ruisonderdrukking en zet MPEG remasteren op de ‘Midden’ stand. Blokvorming zoals je die vaak ziet ten gevolge van te sterke compressie van het beeldsignaal krijgt de tv niet helemaal weggewerkt.

We zagen op de OLED-modellen al dat deze nieuwe processor iets minder goed kleurbanden wegwerkt. Ook op dit LCD-model is dat helaas zichtbaar. Het IPS-paneel verbergt door zijn lager contrast wel een deel van die problematiek in donkere scènes, daar stoort het dus wel minder, maar dat is eerder een gelukkig toeval. In heldere scènes blijft banding dus wel een probleem.

De TX-49JXW944 beschikt over een 120 Hz-paneel. Er is heel wat detail zichtbaar in snel bewegende scènes, maar een lichtjes vage rand moet je er bij nemen. De tv kan met de ‘Scherpe Bewegingen’ instelling een 120Hz Black Frame Insertion (wat is BFI) uitvoeren. Die maakt detail beter zichtbaar, maar dat creëert dan weer een dubbele rand aan bewegende voorwerpen. Persoonlijk kiezen we dan liever voor de ietwat vage rand. De motion interpolation levert uitstekend werk. Laat de ‘Minimum’ stand geactiveerd in Intelligent Frame Creation voor films en voor ander beeldmateriaal kan je veilig de maximum stand kiezen, zelfs in snelle pans zijn er weinig of geen problemen zichtbaar.