Review: Sony XR-55X90J (X90J-serie) lcd led tv

Sony XR-55X90J - Beeldverwerking

De X90J-serie maakt deel uit van de Bravia XR-reeks en dat betekent dat je ook op dit model Sony’s nieuwe beeldprocessor vindt. Wie nog even wil herlezen wat de voordelen van zijn, leest best ons artikel over de nieuwe aanpak van de Cognitive Processor XR.

De uitstekende prestaties die we op de OLED-modellen vonden, zien we ook hier terug. De tv pakt uit met prima deinterlacing, en erg knappe upscaling met goede ruisonderdrukking. De processor kan detail subtiel benadrukken als je Reality Creation activeert, al doe je dat best enkel met Full HD bronnen. Kleurbanden in zachte kleurovergangen werkt de Sony goed weg als je de ‘Vloeiende gradaties’ instelling activeert. De ‘laag’ stand verdient aanbeveling, hogere standen hebben de neiging te veel detail weg te halen. Zelfs in onze lastigste testscènes gaf dat prima resultaten, het is een onderdeel waar Sony nog steeds bijna als enige echt goed op scoort.

We merkten twee minpunten. Horizontaal lopende tekst (‘tickers’ zoals je die vaak op nieuwszenders ziet) kan soms licht stotteren. En Sony’s motion interpolation (MotionFlow) werkt prima, maar toont heel veel beeldartefacten als de actie op het scherm te snel is of, de camera te snel pant. Je kan een beetje extra detail in snelle scènes behouden door ‘Motionflow’ in de ‘Gebruiker’ stand te zetten met ‘Helderheid’ op 1. De tv gebruikt dan ‘black frame insertion’ (BFI), dus je verliest een tikje helderheid, maar er is geen zichtbaar geflikker. ‘Soepelheid’ kan je naar smaak instellen, we prefereerden ‘2’ of auto.