Sony brengt een nieuwe 4K Blu-ray-speler uit

Na Samsung en Oppo heeft LG onlangs alle Blu-ray- en UHD Blu-ray-spelers stopgezet. Sony is daarentegen nog steeds in de race, hoewel het zijn aanwezigheid enigszins heeft teruggeschroefd. De nieuwe UBP-X700/K van Sony is een vernieuwde en afgeslankte versie van de bestaande UBP-X700. Het is de eerste nieuwe UHD Blu-ray-speler van Sony sinds 2019.

De belangrijkste verschillen tussen de UBP-X700/K en de UBP-X700 zijn:

Geen Video & TV SideView-app

Geen netwerkfuncties

Geen videostreaming-apps

Geen Spotify Connect-ondersteuning

Geen ondersteuning voor Screen Mirroring

Wel beschikt het nieuwe model nog steeds over twee HDMI-uitgangen en worden HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos en DTS:X-audio ondersteund. Naast UHD Blu-ray-schijven draait hij natuurlijk ook Blu-rays en dvd’s.

De Sony UBP-X700/K is vanaf april/mei verkrijgbaar. De prijs is wel opvallend, want in Japan krijgt de speler een introductieprijs mee die zo’n 25 procent hoger ligt dan de huidige prijs van de oudere UBP-X700. Of de speler ook naar Nederland komt is nog niet bekend.