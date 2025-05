Geschiedenis

Hepta is bij het grote publiek vooral bekend als luidsprekerfabrikant, maar wat velen niet weten is dat het familiebedrijf in 1955 als meubelmakerij is gestart vanaf de Prinsengracht in Amsterdam. In 1968 produceert Hepta de eerste hifi luidspreker en dit is eigenlijk vanuit hobby ontstaan. Nadat het in Amsterdam gevestigde familiebedrijf uit haar jasje knapt keert het bedrijf in 1976 terug naar Zaandam waar de familie oorspronkelijk vandaan komt en betrekt de onderneming vier naast elkaar gelegen woonhuizen waar op de begane grond een ruime houtwerkplaats is gevestigd. Zoon Cris heeft een werktuigbouw achtergrond en maakt de eerste houtbewerkingsmachine voor zijn vader waarmee de productie flink wordt opgevoerd en hiermee tevens deuren opent voor andere fabrikanten van luidsprekers. Eind jaren ‘70 komt Cris in de zaak en bouwt het aantal Hepta winkels flink uit. Na de eeuwwisseling verandert de markt en met de komst van het internet sluiten vele winkels de deuren. Ook Cris neemt in deze periode het besluit om alleen verder te gaan in het ontwerpen en bouwen van Hepta luidsprekers, aangevuld met de verkoop van audiocomponenten. Hij huurt hiervoor een bedrijfsunit en gaat voor de productie van de luidsprekers de samenwerking aan met meubelmakers.

Tijdens mijn rit naar het bezoekadres kijk ik na het verlaten van de snelweg mijn ogen uit. Het weidse uitzicht over het door moeras gedomineerde landschap met de karakteristieke houten huisjes stralen rust uit en dat voelt haast surrealistisch in de huidige drukke maatschappij. Het voelt alsof ik met het nemen van een bocht honderd jaar in de tijd terugreis. Bij aankomst aan de Zeilenmakerstraat betreed ik bij binnenkomst op de begane grond eerst de werkplaats van Hepta. Behalve een flinke collectie aan historische meetapparatuur staat hier ook professionele houtbewerkingsapparatuur opgesteld. Niet zozeer voor eigen productiedoeleinden, maar meer voor het bouwen van prototypes en upgrade werkzaamheden. Het gehele ontwikkelstadium van nieuwe luidsprekerlijnen wordt in eigen huis gedaan en de seriematige productie wordt vervolgens uitbesteed aan meubelfabrikanten waarvan we er vandaag een zullen bezoeken.