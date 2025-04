Interview: Karl-Heinz Fink – Een praktische kijk op speakerdesign

Gun for hire

Insiders kenner z’n naam natuurlijk wél. Fink is wellicht wereldwijd een van de belangrijkste ontwerpers van luidsprekers en zonder twijfel de voornaamste onafhankelijke audioconsultant op dit vlak. Vanuit Fink Audio Consulting is Karl-Heinz Fink een ‘gun for hire’ dat bedrijven die extra expertise nodig hebben bijstaat. “Soms lever ik input en help ik de interne specialisten, soms lever ik volledige designs”, luidt het. Het is zeker niet een volledig ‘ik’-verhaal. Als we hem in het Fink-kantoor in Duitse industriestad Essen opzoeken, ontmoeten we niet een enkele man in een klein kantoor. Het bedrijf neemt verschillende verdiepingen in beslag en er werken een aantal experts met hem samen. Fink Audio Consulting levert dan ook kennis op veel audiovlakken, zowel qua constructies van kasten, DSP-technologie, cross-overs en driverdesign.

Meten en simuleren zijn cruciale onderdelen van zijn ontwerpproces, maar ook luisteren is heel belangrijk. Als we van Fink een rondleiding in het bedrijf krijgen, komen we onder meer een nieuw Kippel NFS-meetsysteem tegen dat nog moet worden opgesteld. Er wordt wel meer gemeten bij Fink Audio Consulting.

Er is daarnaast in het bedrijfsgebouw een hele aangename luisterruimte die wordt gebruikt om speakers te tunen. Dit is niet de eerste keer dat ik Fink in Essen bezoek, dus deze kamer komt vertrouwd over. Het was hier dat we in 2016 kwamen luisteren naar de eerste exemplaren van de Concept 500 van Q Acoustics – wat toen een eerste uitstap richting het premiumsegment van dat merk was. Tegenwoordig werkt Fink niet meer samen met het Britse bedrijf, maar de nieuwe speakers die het regelmatig uitbrengt dragen nog altijd zijn stempel. Q Acoustics past bijvoorbeeld nog altijd een effectieve gelcore-meerlagenconstructie bij zijn luidsprekerkasten toe. Dat is duidelijk geïnspireerd op de inzichten van Fink. Vibraties van de kast bestrijden die de klank kunnen vertroebelen zijn een van de belangrijkste in z’n designarsenaal. Al gelooft hij niet in het volledig dempen, wel in controle en effecten van vibraties naar (lage) frequenties brengen waar vervorming ons minder stoort.