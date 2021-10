Review: Samsung QE55QN85A (QN85A-serie) Neo QLED televisie

Functies

De QN85A beschikt over een dubbele tv-tuner voor digitale tv (DVB-T2/C/S2) en één CI+-slot. Kijken en tegelijk een ander kanaal opnemen kan enkel als een van beide kanalen onversleuteld is. Een nieuwigheid: Samsung TV plus. Via deze weg kan je een aantal extra kanalen bekijken die je weliswaar binnenstreamt via het internet, maar die geïntegreerd zijn in de Live tv omgeving. Ze hebben zelfs zendernummers gekregen. Samsung hoopt het huidige zenderaanbod in TV Plus nog uit te breiden, mogelijk zelfs met lokale content.

YouTube en Netflix kan je naar de tv casten via Google Cast, en voor iOS gebruikers is er ondersteuning voor Airplay2. De mediaspeler is goed, maar kan niet overweg met het oudere Divx of Xvid en hij speelt geen DTS soundtracks. Ondertitels en HDR vormden geen probleem, en de audiospeler is volledig.