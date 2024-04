SmartThings koel-vriescombinatie van Samsung komt naar Europa

Samsung lanceert een nieuwe energiezuinige koel-vriescombinatie in Europa. Dit model hoort bij de BESPOKE AI-serie die we eerder al hebben besproken. Het gaat in dit geval om een extra brede koel-vriescombinatie met energielabel A. En dit model werkt met de SmartThings Energy-functie om het energieverbruik nog verder terug te dringen.

“Energie-efficiëntie is belangrijker dan ooit voor consumenten en daarom lanceert Samsung een nieuw model dat bij deze tijd past,” zegt Moohyung Lee, EVP en hoofd van het Customer Experience Team of Digital Appliances (DA) Business bij Samsung. “We zijn erin geslaagd om een uiterst energiezuinige koelkast te ontwikkelen met de kwaliteit en de functionaliteit die consumenten van ons gewend zijn.”

Vergeleken met het vorige extra brede koelvriesmodel van Samsung is het energieverbruik maar liefst 55,9 procent lager. Het Europese energielabel A komt volgens Samsung met name door de nieuwe AI Inverter Compressor. Door de draaiende onderdelen te vergroten heeft de compressor meer kracht, waardoor deze langer kan werken met minder energie. Ook maakt de compressor tot vijf keer minder geluid dan bij oudere modellen.

SmartThings Energy

Via SmartThings Energy kun je het energieverbruik nog eens met 15 procent verlagen. Deze SmartThings koel-vriescombinatie ondersteunt wifi en de SmartThings-app. Zo kan je niet alleen het energieverbruik inzien, maar ook direct een maandelijkse inschatting van de energiekosten bekijken. Gaat het verbruik over deze inschatting heen? SmartThings Energy kan proactief energie besparen door de snelheid van de compressor en de ontdooifrequentie te optimaliseren op basis van gebruik en omgeving.

Het gaat om een extra brede koel-vriescombinatie. Dankzij SpaceMax-technologie kan je de ruimte binnenin optimaal benutten. Volgens Samsung heeft dit model een strak ontwerp. We zien een vlakke deur met verzonken handgreep. Gentle Lighting regelt de helderheid van het licht en voorkomt schitteringen.

Prijs en beschikbaarheid

De extra brede SmartThings koel-vriescombinatie is straks verkrijgbaar in drie modellen, namelijk 538L, 508L en 458L. Of alle modellen naar Europa komen is nog onduidelijk. Vanaf april is de extra brede koel-vriescombinatie bij ons verkrijgbaar. Een prijs is nog niet bekend.