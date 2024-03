Robotstofzuiger Ascender van Migo Robotics kan ook de trap op

Een robotstofzuiger is inmiddels in heel wat huishoudens te vinden. Een groot nadeel van deze apparaten? Je moet deze zelf altijd onder de arm meenemen als je ook de bovenverdieping wil stofzuigen. Daarmee kan het gemak van een robotstofzuiger meteen de prullenbak in, want je kan moeilijk de robotstofzuiger de trap op zeulen als je zelf op je werk zit. De nieuwe robotstofzuiger Ascender van Migo Robotics moet dit gaan veranderen.

Nu op Kickstarter

Voordat je nu direct de portemonnee trekt. Dat moet nog even wachten. De nieuwe robotstofzuiger staat namelijk nu op Kickstarter. Het doel is echter al ruimschoots gehaald, wat betekent dat de Ascender er daadwerkelijk gaat komen. Je kan nog meedoen aan de Super Early Bird-pakketten. Voor 849 dollar, omgerekend 786 euro, krijg je in juli van dit jaar de robotstofzuiger geleverd inclusief basisstation en een accessoirespakket.

Uniek aan de Ascender zijn de robotarmen aan de zijkant. Door de robotarmen rond te draaien kan dit model daadwerkelijk de trap op rijden en tevens de trap schoonmaken. Bovenstaande video toont aan hoe dit precies werkt. Echt snel gaat het niet, maar de robotstofzuiger komt zo wel de trap op. Uniek is ook dat de robotstofzuiger zijwaarts kan bewegen, om zo ook de traptrede volledig van links naar rechts mee te nemen.

Migo Robotics belooft verder een robotstofzuiger met een zuigkracht van 9700Pa, slimme navigatie met LiDAR en ToF-sensoren, obstakeldetectie dankzij kunstmatige intelligentie en een volledig basisstation dat zelf kan legen. Wie dat wil kan ook de dweilfunctie van de robotstofzuiger gebruiken. Bekijk dit model nu zelf op Kickstarter.