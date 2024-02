Streamingtips #6 – Curb Your Enthusiasm en The Marvels

Are You There God? It’s Me, Margaret (Netflix)

Ze is pas elf als ze met haar familie naar een buitenwijk verhuist van New Jersey. Ze is de binnenstad van New York gewend, dus dat is even wennen. En dan gaat ze ook nog op zoek naar zichzelf: is ze Christelijk, Joods of geen van beiden? Een enorm aandoenlijke film die waarschijnlijk totaal niet is wat je verwacht.