Review: Hegel H600 en Viking – High-end uit het hoge noorden

Tijd voor een nieuwe DAC

Dat Hegel een referentiestatus hangt aan de H600 is ambitieus, maar is ook logisch binnen het aanbod van het merk. Er is immers nog de H390, een high-end versterker die ondanks een lagere prijs perfect in staat is om de meerderheid van speakers aan te sturen. De H600 gaat echter op verschillende vlakken verder, waaronder qua vermogen. Dankzij 2 x 303 Watt (in 8 Ohm) kan het wellicht zo goed als alle luidsprekers aan.

Zoals gebruikelijk bij Hegel-apparaten bevindt het grootste deel van de magie zich onder de motorkap. Oprichter en meester-ingenieur Bent Holter kennen we onder meer van een bezoek aan het bedrijf in Oslo een paar jaar geleden, maar ook van verschillende persontmoetingen. Hij is echt een ingenieur die heel gefocust werkt en zich toespitst op het uitpluizen van nieuwe manieren om prestaties net wat hoger te tillen. Ook voor deze versterker heeft hij weer wat nieuwe zaken uit de mouw geschud. Dé grote verandering bij de H600 is een heel ander DAC-gedeelte. Hoewel er ook gesleuteld is aan het analoge versterkingsgedeelte en het streamerbord, is het wellicht deze wijziging die voor de grootste klankverschillen heeft gezorgd. Niet alleen is het DAC-gedeelte volgens Hegel vanaf nul opnieuw uitgetekend, het bevat andere delta-sigma-chips. Het merk gebruikte traditioneel AKM-chips in z’n producten, en doet dat bijvoorbeeld nog altijd in de Viking. Volgens eigen zeggen moest het echter enkele jaren geleden na de brand in de Japanse AKM-fabriek op zoek naar alternatieven, net als veel andere audiobedrijven. Het ontdekte zo dat het met ESS-chips resultaten kon bekomen die de kritische oren van Hegel goed konden keuren. Dat leidde ertoe dat er in de H600 een ES9038Q2M zit, hoewel er inmiddels weer AKM-chips beschikbaar zijn. Nu past Hegel wel een eigen bewerking toe op het digitale signaal dat richting de DAC gaat, waardoor sommige verschillen tussen DAC-merken worden weggewerkt. Maar de gewijzigde bit-perfecte DAC doet sonisch duidelijk wel iets.