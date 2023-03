De 2023 LG tv line-up zet de G3 extra in de kijker

Brightness Booster Max: wat betekent dat precies?

MLA, META, Brightness Booster Max? Wat is wat nu precies. Er is nogal wat verwarring rond de benaming van al die technologie in de nieuwe panelen, voor een deel omdat LG Display (de paneelfabrikant) en LG Electronics (de tv-fabrikant) er andere namen voor gebruiken.

LG Display drukt het uit als volgt. De nieuwe generatie OLED-panelen gebruikt META-technologie (net zoals de nieuwe panelen van vorig jaar EX-technologie gebruikten). META-technologie gebruikt twee elementen: een “Micro Lens Array” (MLA), die voor intern lichtverlies minimaliseert, en de “META Booster”, een algoritme dat in real-time helderheid en kleurexpressie analyseert en verbetert.

LG Electronics gebruikt die terminologie niet. De G3 is uitgerust met “Brightness Booster Max”. Daarover zegt David Seperson:

“Alle G3 tv’s hebben Brightness Booster Max, wat een combinatie is van zowel hardware die we ‘light control architecture’ noemen, als software die we ‘light boosting algorithms’ noemen, waardoor de G3 OLED Evo helderder is. De hardware die in elk formaat van de G3 zit verschilt, en in sommige formaten maakt MLA deel uit van die hardware oplossing.”

Je herkent duidelijk dezelfde terminologie. Maar dan is er natuurlijk de vraag welke G3-modellen over MLA beschikken. Gelukkig gaf LG, zij het dan indirect, ook op die vraag antwoord. De 55, 65, en 77 inch-modellen zijn 70% helderder dan de G2, het 83 inch-model is 30% helderder dan de G2. Die 83 inch-versie zal dus vrij zeker geen MLA-laag bevatten.

Wat levert Brightness Booster Max concreet op? Wel, volgens metingen van LG haalt de G3 2.040 nits op een 3% venster in de Vivid beeldmode. In de HDR Cinema beeldmode krijg je nog 1.470 nits (zowel op een 3% als op een 10% venster). Op een volledig wit testbeeld hou je nog 240 nits over. Ten opzichte van onze metingen op de G2 zouden die laatste twee cijfers een verbetering van 50% betekenen, dat is indrukwekkend. Het was duidelijk zichtbaar in de demo.

De G3 is bovendien uitgerust met een “Super Anti Reflecting” laag. Die vermindert de reflecties van omgevingslicht met 25%. Over inbranden lijkt LG zich duidelijk minder zorgen te maken. De G3 (en ook de Z3) komen met vijf jarige garantie voor het paneel. Met de recente berichten over inbranden op QD-OLED in het achterhoofd, een slimme zet. In het eerste jaar dekt die garantie onderdelen en werkuren, de volgende vier jaar enkel de onderdelen. Die garantie geldt wel enkel bij “normaal gebruik”, lees bij gewoon gebruik in de woonkamer.