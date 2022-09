Review: LG 65QNED866 (QNED866-serie) lcd led tv

Gebruiksgemak en smart tv

Na vorig jaar de grote stap van de speelse interface met lint onderaan naar de schermvullende interface, werkt LG in 2022 aan een aantal details. WebOS 22 heeft ondertussen nog een kleine update gehad, die het Home Scherm nog wat verder aanpast. Hou er rekening mee dat oudere (2021 en vroeger) toestellen geen nieuwe versies van WebOS krijgen.

De laatste WebOS update heeft vooral het Home scherm wat verder opgeruimd. De tegels in de bovenste helft van het scherm zijn allemaal verdwenen. Daar is nu enkel nog een groot WebOS banier te zien, met rechts bovenaan iconen voor de EPG, zoekfunctie, instellingen, meldingen en je profiel. Dat ziet er heel wat netter uit, maar anderzijds nog steeds verspilde ruimte.

De aanbevelingen centraal in beeld zijn gebleven. Je kan ze nog steeds niet aanpassen, en lijken enkel Disney+ te bevatten. Heb je geen Disney+ in huis, dan is dat dus verspilde ruimte. De eerste tegel in die aanbevelingen is bron die je laatst bekeek. Dat kan dus bijvoorbeeld ook live tv of een HDMI-aansluiting zijn.

Onderaan in beeld vind je de apps, die kan je wel zelf selecteren en de volgorde aanpassen. Verdere rijen op het volgende scherm bevatten onder andere een item ‘Nu aan het streamen’ waarin je via een tab-lijst alle streamingdiensten kunt bekijken. In onze lijst vonden we Amazon Prime Video, Rakuten TV en YouTube, maar helaas geen Netflix of Disney+.

Andere rijen bevatten het Thuisdashboard en aansluitingen, regelmatig bekeken kanalen, Sportalarm en de Webbrowser. WebOS 22 werkt in elk geval heel vlot, maar we hadden de indruk dat de Alpha7 processor iets minder snel reageert dan de Alpha9. Het app-aanbod is erg uitgebreid en bevat alle belangrijke internationale en nationale apps. Voor België hopen we in de toekomst VRT Max en Telenet Flow nog te krijgen.