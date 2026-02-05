Simply Italy Black Edition

Ik ontvang de Simply Italy uit de geupgrade Black Edition ter review. Dit is de instapper van de Black Edition modellen en wordt in de line-up gevolgd door de Triode 25 en de S6. De Simply Italy Black Edition is voorzien van twee ECC82/12AU7 drivers en KT77 Gold Lion eindbuizen in plaats van de standaard gebruikte EL34 eindbuizen. Hiermee stuurt de versterker tweemaal 10 watt aan zes ohm uit en levert deze een audiobandbreedte van 15 hertz tot maar liefst 50 kilohertz. Deze Black Edition heeft geen autobias zoals de normale versie, maar een ‘elektronische polarisatie’ voor een stabieler werkpunt gedurende de gehele levensduur van de buis. Hiermee is autobias niet meer nodig. De negatieve feedback is nu instelbaar tussen 3 en 4 dB (was tussen 1.8 dB en 5 dB). Ook is de gehele voedingssectie herzien waarmee de performance significant is toegenomen.

Ten opzichte van de normale versie heeft deze Black Edition ‘instapper’ een ontwerp met kortere signaalwegen en is de input sectie afkomstig uit de hoogst gepositioneerde modellen. Hiermee levert deze editie uit de begeerlijke ‘black-list’ een nog betere performance en kanaalscheiding. De door mij ontvangen variant wijkt qua connectiviteit licht af van de normale versie. In tegenstelling tot de ‘normale’ Simply Italy is de versterker voorzien van vier RCA-lijningangen met een ingangsimpedantie van 47 kOhm. De tape in- en uitgang is bij deze Black Edition dus komen te vervallen en tenzij je nog een analoge bandrecorder gebruikt, zul je deze waarschijnlijk ook niet missen. Een phonostage als optie kan helaas niet worden aangevinkt bij het plaatsen van de bestelling, maar deze levert Unison Research wel als separate unit. Standaard is de Black Edition voorzien van een interne DAC. Dit is dezelfde DAC-sectie die ook voor de normale Simply Italy als optie leverbaar is. Deze DAC is voorzien van een optische Toslink ingang, een coaxiale S/PDIF ingang en een USB-audio ingang. De hierin geïmplementeerde ESS Sabre ES9018K2M DAC-chip kan overweg met highres resoluties tot 24bit/384kHz in PCM, 256x DSD en 128x bij DoP. Niet gek voor een interne DAC. Tenslotte is de versterker ook nog uitgerust met een full-range subwoofer-uitgang.

Optisch straalt de Black Edition eenvoud uit. Wat je niet nodig zult hebben zul je tevergeefs zoeken. Links een ingangskeuze, rechts een motor gestuurde volumepotmeter en hier tussenin een powerswitch met hieronder een glaasje waarachter een witte LED en IR-oogje. In tegenstelling tot de normale Simply Italy met het houten front is dit front uitgevoerd in hoogglans zwart. Om het volume vanaf de luisterpositie te kunnen regelen levert de fabrikant een uit hout vervaardigde RC3 systeemafstandsbediening mee. De buisjes worden beschermd door een contrasterend in het chroom uitgevoerde buizenkooi, zodat huisdieren er niet in een enthousiaste bui aan likken. Of verlekkerde buizenliefhebbers natuurlijk. De afmetingen van deze versterker bedragen 26 cm breed, 40 cm diep en 18 cm hoog. Hierbij is het drooggewicht met lege Elco’s 15 kilogram gebleven.