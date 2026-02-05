Unison Research behoort al decennia tot de gevestigde namen in de high-end audio-industrie en in haar bestaan heeft de fabrikant prachtige buizenversterkers ontwikkeld. De Simply Italy behoort tot een van de meest geliefde modellen waarmee de fabrikant vele muziekliefhebbers voor zich heeft gewonnen. Ik ontvang hiervan de prachtige Black Editie ter review. Kan deze Italiaan ook mij voor zich winnen?
Het in Treviso gevestigde Unison Research is een Italiaanse fabrikant van high-end audiocomponenten. Het Noord-Italiaanse bedrijf is in 1987 opgericht door Giovanni Maria Sacchetti een elektrotechnisch ingenieur en bovenal muziekliefhebber. Ondertussen behoort dit bedrijf tot een van de oudgedienden in de high-end audiowereld en heeft in de loop der jaren een uitstekende reputatie opgebouwd onder audiofiele muziekgenieters. Het bedrijf is vooral bekend om haar met de hand vervaardigde buizenversterkers waarbij gebruik wordt gemaakt van EL34, KT88 en 300B buizen. Vandaag de dag vervaardigt de fabrikant zowel geïntegreerde versterkers, voorversterkers, eindversterkers en cd-spelers. Hierbij volgt de fabrikant al vele jaren dezelfde filosofie. De synthese van Italiaanse esthetiek, conventionele buizentechniek en muziekbeleving. Dit wordt belangrijker geacht dan de uiteindelijke meetwaarden en dit is in het high-end audiosegment best bijzonder.
Eén van de langstlopende versterkermodellen die aan deze filosofie voldoet is de Simply Italy buizenversterker van Unison Research. Deze onder buizenliefhebbers populaire single-ended klasse A buizenversterker is overigens niet nieuw. Dit model stamt uit 2012 en is geïntroduceerd als een moderne herinterpretatie van de Unison
Research Simply Two uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Deze geïntegreerde single-ended klasse A buizenversterker was ook gebaseerd op EL34-buizen en leverde een heerlijk toegankelijke en bovenal vloeiende muziekweergave. Deze ‘twee’ met het opvallende houten frontpaneel was het eerste grote succes van de toen nog jonge fabrikant en wordt door velen beschouwd als een modern classic.
Ik ontvang de Simply Italy uit de geupgrade Black Edition ter review. Dit is de instapper van de Black Edition modellen en wordt in de line-up gevolgd door de Triode 25 en de S6. De Simply Italy Black Edition is voorzien van twee ECC82/12AU7 drivers en KT77 Gold Lion eindbuizen in plaats van de standaard gebruikte EL34 eindbuizen. Hiermee stuurt de versterker tweemaal 10 watt aan zes ohm uit en levert deze een audiobandbreedte van 15 hertz tot maar liefst 50 kilohertz. Deze Black Edition heeft geen autobias zoals de normale versie, maar een ‘elektronische polarisatie’ voor een stabieler werkpunt gedurende de gehele levensduur van de buis. Hiermee is autobias niet meer nodig. De negatieve feedback is nu instelbaar tussen 3 en 4 dB (was tussen 1.8 dB en 5 dB). Ook is de gehele voedingssectie herzien waarmee de performance significant is toegenomen.
Ten opzichte van de normale versie heeft deze Black Edition ‘instapper’ een ontwerp met kortere signaalwegen en is de input sectie afkomstig uit de hoogst gepositioneerde modellen. Hiermee levert deze editie uit de begeerlijke ‘black-list’ een nog betere performance en kanaalscheiding. De door mij ontvangen variant wijkt qua connectiviteit licht af van de normale versie. In tegenstelling tot de ‘normale’ Simply Italy is de versterker voorzien van vier RCA-lijningangen met een ingangsimpedantie van 47 kOhm. De tape in- en uitgang is bij deze Black Edition dus komen te vervallen en tenzij je nog een analoge bandrecorder gebruikt, zul je deze waarschijnlijk ook niet missen. Een phonostage als optie kan helaas niet worden aangevinkt bij het plaatsen van de bestelling, maar deze levert Unison Research wel als separate unit. Standaard is de Black Edition voorzien van een interne DAC. Dit is dezelfde DAC-sectie die ook voor de normale Simply Italy als optie leverbaar is. Deze DAC is voorzien van een optische Toslink ingang, een coaxiale S/PDIF ingang en een USB-audio ingang. De hierin geïmplementeerde ESS Sabre ES9018K2M DAC-chip kan overweg met highres resoluties tot 24bit/384kHz in PCM, 256x DSD en 128x bij DoP. Niet gek voor een interne DAC. Tenslotte is de versterker ook nog uitgerust met een full-range subwoofer-uitgang.
Optisch straalt de Black Edition eenvoud uit. Wat je niet nodig zult hebben zul je tevergeefs zoeken. Links een ingangskeuze, rechts een motor gestuurde volumepotmeter en hier tussenin een powerswitch met hieronder een glaasje waarachter een witte LED en IR-oogje. In tegenstelling tot de normale Simply Italy met het houten front is dit front uitgevoerd in hoogglans zwart. Om het volume vanaf de luisterpositie te kunnen regelen levert de fabrikant een uit hout vervaardigde RC3 systeemafstandsbediening mee. De buisjes worden beschermd door een contrasterend in het chroom uitgevoerde buizenkooi, zodat huisdieren er niet in een enthousiaste bui aan likken. Of verlekkerde buizenliefhebbers natuurlijk. De afmetingen van deze versterker bedragen 26 cm breed, 40 cm diep en 18 cm hoog. Hierbij is het drooggewicht met lege Elco’s 15 kilogram gebleven.
Tijdens de luistersessie met deze Simply Italy maak ik gebruik van een set Driade Flow 808 Reference luidsprekerkabels, een Pink AC stroomkabel van Synergistic Research en mijn Usher Mini Dancer 2 uit de Beryllium Series. Als bron gebruik ik mijn Bryston BDP3 Digital Player waarmee ik alle highres resoluties kan aanbieden waarmee de DAC-chip uit de voeten kan. De connectie via de Bryston streaming bridge en de versterker geschiedt afwisselend via S/PDIF en USB. In deze laatste connectie maak ik gebruik van de fijne eerste generatie JitterBug van Audioquest. Verder gebruik ik een audiofiele netwerkswitch van Silent Angel en deze heb ik gecombineerd met een lineaire Forester upgrade voeding. Alle muziek in deze review stream ik in cd-kwaliteit of hoger via de online streamingdienst Qobuz.
Bij Marooned van het live album ‘The Luck and Strange Concerts’ van David Gilmour ervaar ik tijdens de intro een weidse branding met rondcirkelende zeemeeuwen gevolgd door elektrische piano en gitaar. Terwijl ik me op het Scheveningse strand waan, bouwt het nummer gaandeweg steeds verder op waarbij Gilmour ook steeds een paar fretten verder in zijn hals klimt. De cymbalen van slagwerk ritmisch voegen levendigheid toe en basgitaar bepaalt met een mooi gewicht de melodie tijdens deze quasi-gitaarsolo. Ik verbaas me vooral over de snelheid en het ruimtelijke karakter waarmee alle instrumenten hierbij de ruimte in vloeien. Bij A Single Spark wordt zang van Gilmour met volheid en warmte weergegeven, bijgestaan door lichtvoetig weergegeven cymbalen en heel subtiel door achtergrondzang. Dit muzikale schouwspel wordt laagje voor laagje tot ver achterop het podium opgebouwd. Wat laat deze versterker verrassend veel horen. Bij Wish You Were Here worden de snaren van akoestisch gitaar met een flinke attack weergegeven. Hierna vult de ruimte met warme keyboard klanken en ervaar ik bij het pianospel een muzikale beleving die me van alle kanten lijkt te omarmen. Wat een heerlijke live ervaring.
Bij de single Speedking van Röyksopp laat de Simply Italy zijn dynamische karakter horen. De ruimte wordt gevuld met volle synthesizerklanken en een vette elektronische basdrum die het tempo aangeeft. Hoe luid ik ook speel, de versterker heeft geen enkele moeite met ruimtelijke details of effecten. Het geluidsbeeld klapt zelfs tijdens de meest intense en vermogen-vragende basmomenten niet in elkaar. Wanneer zang en effecten tegen het vervormen aan liggen, laat deze versterker dit onverbloemd horen, maar zonder dat hierbij de tenen krom gaan staan. Dit is toch wel een van de grootste voordelen van buizenversterkers. Deze laten bepaalde vervormingen soms mooi en muzikaal klinken. Dit nummer wordt via deze Black Edition een ware sensatie. Bij Skulls van het album ‘The Inevitible End’ van dezelfde artiest doet dit nummer er nog eens een schepje bovenop met de gecontroleerde diepe, welhaast analoog klinkende synth-klanken waarmee de kastdeurtjes in de eetkamer zelfs niet veilig zijn.
Wanneer ik Deadhead van het album ‘Accelerated Evolution’ van The Devion Townsend Band opzet wordt het me duidelijk waarom gitaristen in het metal genre zo graag kiezen voor buizenversterkers. In plaats van trommelvlies verpulverende distorsie wordt het meerstemmige gitaargeweld op een warme en aangename manier naar me overgebracht. Al in de intro word ik overladen door overstuurde gitaren die als een warme, energieke deken over me uitrolt. Slagwerk steekt met rake en ruimtelijk naklinkende klappen in de achtergrond de kop op, waarbij de met stokslagen getergde cymbalen deze stortvloed in de topend met een koperen glans opsiert. De enigszins bipolaire leadzang van Townsend vloeit afwisselend als een warme vloed mijn gehoorgang in en gaat vervolgens weer door merg en been. Het voelt een beetje als een koud dompelbad na een warme sauna. Wat is dit toch een heerlijk nummer om tijdens momenten van gevoelsmatige depressie even door de ruimte heen te laten knallen en hiermee alle woede zonder ook maar een kik te geven van je af te schreeuwen. Omdat het kan. Herstel. Omdat deze Black Edition dit gewoon heel goed kan.
De Simply Italy Black Edition van Unison Research is een eenvoudig ogende buizenversterker die de moderne muziek-
liefhebbers vrijwel alles biedt dat ze zich kunnen wensen. Niet alleen is deze versterker een lieveling van alles wat er aan muzikale informatie wordt ingestuurd, ook is deze versterker niet verlegen op het gebied van connectiviteit. Ondanks het simpele uiterlijk gaat hier een goed uitgeruste versterker met een sublieme DAC-stage achter schuil. Het enige dat ik hier zelf nog graag op had teruggezien was een phono optie. Maar dit is de versterker, gezien de heerlijke muziekbeleving die ik hier tijdens de reviewperiode mee heb ervaren, al snel vergeven.
De klank is het best te typeren als ultra lineair met flinke dynamische reserves waarmee deze conservatieve buizenbak het diepste laag krachtig en goed gecontroleerd weergeeft. Ondanks dat deze versterker ‘maar’ tweemaal tien watt aan zes ohm aan uitgangsvermogen levert, is deze in staat een aard-verschuivend laag te produceren en schuwt het hem niet om ook op hoge volumes topprestaties te leveren. Deze versterker klinkt onder alle condities schoon, precies, gelaagd, ruimtelijk én stabiel. Met de KT77 eindbuizen ontplooit deze Simply Italy zich vooral als een snelle en vloeiend spelende versterker die moeiteloos transiënten in de muziek kan weergeven of je nu het klassieke genre of liever dead-metal verkiest. Dankzij de precieze timing en het goede fasegedrag zet deze versterker bij elk muziekgenre moeiteloos een weids geluidsbeeld neer dat zich laag voor laag aan je presenteert.
Deze Simply Italy Black Edition presteert zo goed dat ik er album na album diep van onder de indruk ben. Ik ervaar met de lastiger te matchen Usher vloerstaanders een heerlijk sprankelende muziekweergave zonder dat de topend scherp of fel klinkt. Hetzelfde geldt voor de EPOS ES-28N. Deze luidsprekers zijn niet erg gevoelig, toch levert deze combinatie nog rake klappen in het laag en wordt het iets krachtiger karakter in het midhoog knap getemd waarmee telkens weer een meeslepende muziekbeleving wordt neergezet. Echter, is een opname van écht belabberde kwaliteit, dan kan deze Black Edition hier niets aan veranderen. Het is immers geen Remaster Edition. Een van de albums waar ook deze Simply Italy niets aan kan oppoetsen is bijvoorbeeld ‘The Works’ van Queen. Het nummer Hammer To Fall is bijvoorbeeld niet om aan te horen en tekent een schril contrast af met het psychologisch masserende effect van Devin Townsends Deadhead. Heel bijzonder. Heel bijzonder.
De Unison Research Simply Italy is een uitmuntend presterende buizenversterker die zich in de Black Edition moeiteloos kan meten met de absolute top in solid-state versterking. Dit single-ended klasse A ontwerp is voorzien van de meest moderne techniek en beschikt over een dijk van een DAC waarmee je de magie van buizen conformeert aan het huidige digitale tijdperk. Ondanks mijn lovende woorden is dit geen versterker die uitsluitend is voorbehouden aan de muzikale elite. Dankzij de interessante prijsstelling past deze chique Italiaanse instapper waarschijnlijk ook binnen jouw budget. Aanrader van de redactie.
Unison Research Simply Italy Black Edition € 3.349,-
Monitor Audio Nederland, www.monitoraudionederland.nl
Unison Research, www.unisonresearch.com
