Laten we er niet omheen draaien. Podcasts zijn helemaal hip. Van de fanatieke amateur tot de professional. Iedereen kan tegenwoordig makkelijk een podcast starten. Doordat er tegenwoordig zoveel aanbod aan podcasts is moet je van goede huize komen om boven het maaiveld uit te steken. Begin daarom bij de basis. Of je nu kiest voor een audio- of video-podcast, de juiste tools brengt jouw podcast naar een hoger niveau en zorgt ervoor dat je echt opvalt. Alles wat je nodig hebt voor je audio- of video-podcast vind je bij RØDE.
RØDE maakt hoogwaardige audioapparatuur en is gespecialiseerd in microfoons, koptelefoons, software, interfaces en nog veel meer op het gebied van muziek, geluid, video, contentcreatie en natuurlijk podcasts. Maak gebruik van de jarenlange ervaring van het Australische bedrijf RØDE en breng jouw video-podcast naar een professioneel niveau met de Video Podcasting set. Van microfoons tot video tot aan een productieplatform. Of je nu net begint met je podcast of al jarenlang bezig bent, RØDE heeft alles in huis om het volgende niveau te bereiken met jouw content.
Begin bij de basis: Kraakhelder geluid
De basis van iedere podcast is natuurlijk audio. Of je nu kiest voor een podcast met alleen audio of voor een video-podcast, het geluid moet altijd kraakhelder zijn. De RØDE PodMic is speciaal ontworpen voor podcasting en levert een warme, gedetailleerde klank met minimale ruis. Dankzij de dynamische capsule, ingebouwde popfilter en stevige metalen behuizing is dit een microfoon die zowel qua prestaties als duurzaamheid weet te overtuigen. Je kunt de RØDE PodMic makkelijk koppelen aan een arm of statief van RØDE.
Geen zorgen met de RØDECaster Pro II & Duo
Bij het maken van een podcast wil je je focussen op het verhaal dat je wilt vertellen. Je moet niet continue bezig zijn met de techniek. Wordt het wel goed opgenomen? Staat alles wel goed afgesteld? Met de RØDECaster Pro II maak jij je geen zorgen. Dit is echt het zenuwcentrum van je setup. Zie het als een alles-in-één productieplatform. De RØDECaster Pro II is een combinatie van een professionele mixer, audio-interface, opnameapparaat én effectprocessor in één compact apparaat. Het apparaat is makkelijk te bedienen via een touchscreen, je hebt programmeerbare pads tot je beschikking en de ingebouwde processing regelt alles in goede banen. Je kunt tot vier XLR-microfoons aansluiten. Maak je gebruik van Rode Wireless Mics en de USB-ingang? Dan kun je nog meer microfoons aansluiten om een podcast op te nemen met een hele groep mensen tegelijk. Is dat allemaal wat overdreven en ben je meer van de één-op-één gesprekken? Voor de kleinere setups is daar de RØDECaster Duo. Dit model heeft dezelfde krachtige functies als de Pro II, maar dan in een kleiner formaat.
RØDECaster Video voor je video-podcast
Is audio alleen niet genoeg, maar wil je ook je podcast opnemen met beeld? Dan is de RØDECaster Video echt iets voor jou. Dit slimme apparaat combineert video-switching en audio-integratie, zodat je moeiteloos meerdere camera’s kunt aansturen en tegelijkertijd professionele audio op kunt nemen. Dankzij de naadloze integratie met de andere RØDE-apparaten heb je geen ingewikkelde software of externe mixers meer nodig. Het is dé missing link tussen je microfoons, mixer en cameraopstelling. Je kunt de RØDECaster Video makkelijk verbinden met je Rodecaster Pro II of Duo, hierdoor kan je alle inputs en functionaliteiten van de Rodecaster Po II of Duo combineren met de functionaliteiten van de RØDECaster Video, voor een ultieme set-up.
NIEUW: RØDECaster Video S
Vers van de pers ook nog een primeur. Vandaag, 11 november, heeft RØDE de RØDECaster Video S gelanceerd. Denk aan het kleine broertje van de RØDECaster Video. Je hebt wat minder outputs tot je beschikking en dit model past daardoor beter bij een kleinere setup of wanneer je veel onderweg bent. Het is dan wel compacter, maar zeker niet minder krachtig. Ook de RØDECaster Video S combineert video-switching en audio-integratie waarmee je camera’s kunt aansturen en professionele audio kunt opnemen om jouw podcast naar een professioneel niveau te brengen.
RØDE heeft alles in huis voor jouw podcast
Allemaal losse producten van diverse merken aanschaffen om daadwerkelijk met jouw podcast te kunnen beginnen? Niet bij RØDE. Het merk heeft een compleet ecosysteem van A tot Z voor professionele audio- en video-podcasts. Alles integreert met elkaar en werkt dus perfect samen. Van microfoons en mixers tot video-integratie en accessoires. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is je camera aan te sluiten en de opname te starten. Zo kun jij je maximaal focussen op de beste content. Of je nu streamt, opneemt voor YouTube, of een podcast publiceert op Spotify: met RØDE ben je verzekerd van professionele kwaliteit, gebruiksgemak en een setup die met je meegroeit.
