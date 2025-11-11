Laten we er niet omheen draaien. Podcasts zijn helemaal hip. Van de fanatieke amateur tot de professional. Iedereen kan tegenwoordig makkelijk een podcast starten. Doordat er tegenwoordig zoveel aanbod aan podcasts is moet je van goede huize komen om boven het maaiveld uit te steken. Begin daarom bij de basis. Of je nu kiest voor een audio- of video-podcast, de juiste tools brengt jouw podcast naar een hoger niveau en zorgt ervoor dat je echt opvalt. Alles wat je nodig hebt voor je audio- of video-podcast vind je bij RØDE.

RØDE maakt hoogwaardige audioapparatuur en is gespecialiseerd in microfoons, koptelefoons, software, interfaces en nog veel meer op het gebied van muziek, geluid, video, contentcreatie en natuurlijk podcasts. Maak gebruik van de jarenlange ervaring van het Australische bedrijf RØDE en breng jouw video-podcast naar een professioneel niveau met de Video Podcasting set. Van microfoons tot video tot aan een productieplatform. Of je nu net begint met je podcast of al jarenlang bezig bent, RØDE heeft alles in huis om het volgende niveau te bereiken met jouw content.