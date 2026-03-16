Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's

LG voegt ondersteuning voor Eclipsa Audio toe aan televisies

16 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
LG heeft bevestigd dat het nieuwe audioformaat Eclipsa Audio wordt ondersteund op alle televisies uit de 2026-lijn. Ook een select aantal modellen uit 2025 krijgt toegang tot de techniek via een firmware-update.

Eclipsa Audio, technisch bekend als Immersive Audio Model and Formats (IAMF), is een open-source audioformaat dat werd ontwikkeld door Google en Samsung. Het formaat is ondergebracht bij de Alliance for Open Media en dient als een licentievrij alternatief voor Dolby Atmos.

Uitrol en updates

De ondersteuning geldt voor de volledige 2026-reeks van LG, inclusief de nieuwe oled- en lcd-modellen. Het formaat werkt zowel via de interne luidsprekers van de televisie als via de HDMI-uitgang naar externe geluidssystemen.

Voor bezitters van een model uit 2025 is de uitrol inmiddels gestart voor de series C5, CS5, G5 en QNED9M. De ondersteuning wordt toegevoegd via firmware-update 33.30.80 of nieuwer.

Beschikbaarheid content

Eclipsa Audio is bedoeld om een ruimtelijke geluidservaring te bieden zonder dat fabrikanten hiervoor licentiekosten hoeven af te dragen. Hoewel het formaat inmiddels breed wordt ondersteund door Samsung en LG, is het aanbod van content momenteel nog beperkt. Op dit moment is YouTube het enige platform dat video’s met Eclipsa Audio aanbiedt. De Alliance for Open Media verwacht dat het formaat in de toekomst ook beschikbaar komt voor films, games en muziek op diverse besturingssystemen, waaronder Android 16.

Reacties (0)

