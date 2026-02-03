De 8K-revolutie blijft uit: LG trekt de stekker eruit

De signalen waren al langer zichtbaar. LG Display, de tak die de schermen daadwerkelijk maakt, gaf onlangs aan de productie van 8K-oledpanelen voor onbepaalde tijd te pauzeren. Inmiddels is duidelijk dat dit directe gevolgen heeft voor het aanbod in de winkels. De nieuwste 8K-modellen die vorig jaar verschenen, krijgen geen opvolger. Wie nu een winkel binnenloopt, zal merken dat de focus volledig is verschoven naar hoogwaardige 4K-schermen.

Zelfs Samsung, jarenlang de grootste wegbereider voor 8K, hield zich tijdens de recente grote elektronicabeurzen opvallend afzijdig. Hoewel het bedrijf nog niet officieel heeft bevestigd volledig te stoppen, zijn er voor dit jaar geen nieuwe 8K-modellen aangekondigd. Daarmee lijkt de markt voor deze extreem hoge resolutie bijna volledig opgedroogd.

Het uitblijven van succes heeft verschillende redenen. De belangrijkste is simpelweg een gebrek aan materiaal om te bekijken. Streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ bieden hun content hoofdzakelijk in 4K aan. Het streamen van 8K-beelden vraagt om enorme hoeveelheden data en een internetverbinding die voor veel huishoudens nog niet realistisch is. Ook voor filmstudio’s zijn de kosten om in 8K te produceren momenteel te hoog in vergelijking met wat het oplevert.

Daarnaast speelt de biologische beperking van ons eigen zicht een rol. Om het verschil tussen 4K en 8K echt te kunnen zien, moet je of een gigantisch scherm hebben, of heel dicht op de televisie gaan zitten. Bij een gemiddelde woonkameropstelling ziet de consument het verschil nauwelijks, terwijl het prijskaartje van de toestellen aanzienlijk hoger ligt.

Naast de beperkte vraag spelen ook Europese regels mee. 8K-televisies verbruiken door de enorme hoeveelheid pixels veel meer energie dan 4K-toestellen. Sinds de aanscherping van de Europese energiezuinigheidseisen is het voor fabrikanten een flinke technische uitdaging geworden om deze schermen überhaupt nog te mogen verkopen in de EU.

Het verdwijnen van 8K betekent niet dat de ontwikkeling van televisies stilstaat. Fabrikanten richten hun pijlen nu op andere manieren om het beeld te verbeteren. In plaats van méér pixels, wordt er geïnvesteerd in bétere pixels. Denk hierbij aan een hogere helderheid, een beter contrast en natuurgetrouwere kleuren. Voorlopig blijft 4K de standaard in de huiskamer, en gezien de huidige marktontwikkelingen zal dat nog wel even zo blijven. LG houdt de deur op een kier door te zeggen dat ze terugkeren als de markt verbetert, maar voor nu is de 8K-belofte in de ijskast gezet.