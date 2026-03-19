Nieuws Audio Luidsprekers Soundbars

LG lanceert Sound Suite: modulair audiosysteem met H7-soundbar

19 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
LG heeft de Sound Suite gelanceerd, een modulair audiosysteem met Dolby Atmos FlexConnect die kan bestaan in diverse opstellingen en met diverse speakers van het merk.

De LG Sound Suite is een modulair thuisaudiosysteem met in de basis de H7-soundbar. Dit is volgens LG de eerste soundbar met Dolby Atmos FlexConnect ter wereld. Dolby Atmos FlexConnect gooit de regels van Dolby Atmos overboord en maakt flexibelere opstellingen mogelijk. Het systeem weet waar de speakers staan en past het geluid hier gewoon op aan. Zo heb je altijd een gebalanceerd Dolby Atmos-geluid.

De LG Sound Suite komt naast de H7-soundbar ook met andere LG-speakers, namelijk de draadloze M7-, M5 en de W7-subwoofer. Je kunt dus naar naar wens speakers toevoegen of het systeem veranderen. Zo ondersteunt het systeem op deze manier meer dan 50 configuraties tot 13.1.7-kanalen. Audio wordt altijd geoptimaliseerd op basis van de positie van de luisteraar dankzij het AI-gestuurde Room Calibration Pro en Sound Follow-technologie.

Het systeem koppelt draadloos met geselecteerde premium LG-tv’s. Hierdoor zijn meerdere surroundconfiguraties mogelijk voor verschillende ruimtes en behoeften. Daarnaast doen de M5- en M7-speakers ook dienst als zelfstandige wifi-speakers voor muziekstreaming van hoge kwaliteit (24-bit/96kHz lossless).

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt dus zelf je soundbar plus speakersets binnen de LG Sound Suite samenstellen. Prijzen beginnen bij 999 euro voor de LG Sound Suite soundbar H7. Je kunt twee M5-speakers toevoegen voor 500 euro. Zo stel je bij LG zelf je complete set samen, tot aan 29 luidsprekerunits voor een 13.1.7-opstelling.

Reacties (0)

