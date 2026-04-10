Stap in de toekomst van tuinonderhoud met Husqvarna Automower® (ADV)

Of je nu kiest voor een robotmaaier om meer vrije tijd over te houden of omdat het zelf onderhouden van het gazon niet meer lukt, gemak staat in alle gevallen hoog in het vaandel. Daarnaast is het eindresultaat met een robotmaaier ook veel mooier. Een robotmaaier zal meerdere keren per week, of misschien zelfs dagelijks, een kort stukje van het gras afmaaien. Hierbij werkt het maaisel als meststof en kan het grasplantje veel beter herstellen. Door daarnaast willekeurig te maaien ligt er gras er altijd perfect egaal bij. Een robotmaaier zorgt niet alleen voor gemak en tijdsbesparing, maar ook voor een prachtige groene grasmat. Dankzij 30 jaar expertise draagt de slimme technologie van Husqvarna Automower® extra bij aan gemak, tijdsbesparing én het eindresultaat. Husqvarna lanceert drie nieuwe modellen: de Automower® R6V, 308V en de 312V met AI Vision Technologie en EPOS draadloze gps-navigatie. Deze nieuwe modellen zijn specifiek voor de kleinere gazons tot 600, 800 en 1200 m2 waardoor draadloos maaien in elke tuin mogelijk wordt.
Husqvarna brengt een revolutie teweeg in de wereld van gazononderhoud. Robotmaaiers met AI Vision nemen hun omgeving waar, begrijpen die en passen zich in realtime aan.
AI Vision en EPOS draadloze gps-navigatie
Wat is er zo bijzonder aan de nieuwe Husqvarna Automower®-modellen? De nieuwste generatie robotmaaiers van Husqvarna zijn uitgerust met AI Vision. Dankzij kunstmatige intelligentie reageren deze robotmaaiers op wat ze zien. Zo kunnen deze maaiers de omgeving echt zien en begrijpen om een zo effectief mogelijke route uit te stippelen. Zo volgen deze robotmaaiers dus geen vast patroon, maar passen ze zich aan de omstandigheden aan. Dankzij AI Vision denkt de robotmaaier eerst voordat die beweegt om veel efficiënter te kunnen navigeren. En dat onder alle omstandigheden. Dankzij een ingebouwde camera met een breed gezichtsveld én infraroodverlichting kunnen deze robotmaaiers zelfs in het donker de lastigste klussen klaren op een zo veilige en effectief mogelijke manier.
Draadloos maaien is inmiddels de standaard en dat zorgt er ook voor dat je de nieuwe Husqvarna Automower®-modellen met AI Vision makkelijk zelf kunt installeren. Ze maken gebruik van gps-navigatie. Door de gegevens van satellieten te vergelijken kan de robotmaaier bepalen waar op het gazon de maaier zich zal bevinden. Nauwkeurig maaien is voor een tuin erg belangrijk. Dit kan net dat verschil maken tussen een strook wel maaien of per ongeluk door een bloemperk heen rijden. Husqvarna kiest voor de beste nauwkeurigheid dankzij het EPOS draadloze gps-navigatiesysteem. Installatie kan via wifi, maar als het bereik van je wifi-netwerk onvoldoende is kan je ook kiezen voor het referentiestation dat aan het huis of op een verhoging in de tuin wordt gemonteerd. Deze staat voortdurend in contact met de robotmaaier en zal het gps-signaal corrigeren waar nodig. Zo krijg je een nauwkeurigheid van twee tot drie centimeter en maaien de Husqvarna Automower®-modellen met AI Vision-modellen precies datgene wat de bedoeling is. Via de app geef je makkelijke virtuele zones aan en kun je maaigebieden overslaan of bepaalde secties anders malen. Het zorgt voor veel flexibeler grasmaaien met een robotmaaier.
Geeft ruimte aan mensen, dieren en objecten
AI Vision gaat verder dan alleen effectief navigeren. De technologie maakt robotmaaiers ook slimmer en scherper. Geavanceerde kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat de robotmaaier objecten kan identificeren en daar passend op kan reageren. Van achtergelaten speelgoed tot een rondscharrelende egel. Zo herkent AI Vision bijvoorbeeld ook tuinmeubels en weet hier nauwkeurig omheen te bewegen. De robotmaaier ziet het obstakel, begrijpt wat het is en past de route automatisch aan. Ook andere objecten in de tuin worden geïdentificeerd en dankzij AI Vision zal de Husqvarna Automower® hier altijd op de juiste wijze mee omgaan. Het geldt overigens niet alleen voor objecten. De robotmaaier zal vertragen wanneer het moet om extra ruimte te geven aan mensen of dieren. Echte intelligentie houdt veiligheid altijd hoog in het vaandel terwijl het gazon ondertussen perfect onderhouden wordt.
De robotmaaiers zijn natuurlijk uitgerust met een camera en dat is vaak een hellend vlak bij slimme apparaten. Een robotmaaier met een camera in de tuin, waar blijven dan die beelden? We kunnen je geruststellen. Jouw privacy zal altijd gewaarborgd blijven. Beelden worden lokaal in de maaier verwerkt en worden nooit opgeslagen of gedeeld. Bovendien is het een echt Europees product. Niet alleen worden ze in Zweden ontworpen en in Europa geproduceerd, maar de strenge Europese privacyregels zijn ook van toepassing.
Een perfect gemaaid gazon met Husqvarna
Husqvarna is wereldmarktleider op het gebied van robotmaaiers en dat is natuurlijk niet voor niets. Wereldwijd vertrouwen meer dan vier miljoen klanten op Husqvarna. Zo is jouw gazon 24/7 perfect gemaaid. De robotmaaiers van Husqvarna worden ontworpen in Zweden en geproduceerd in Europa en worden gedreven door onderzoek, innovatie en het streven naar het perfecte gazon. Husqvarna is niet voor niets de uitvinder van de robotgrasmaaiers. Kies voor Husqvarna als je een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke robotmaaier in huis wil halen. Dankzij EPOS draadloze gps-navigatie zijn ze makkelijk en flexibel te installeren en te gebruiken en samen met AI Vision zorgt dit ervoor dat alle gebieden bereikt worden. Hellingen tot 70 procent zijn geen probleem en de Husqvarna Automower® vindt zelfs de weg bij smalle openingen. Maaien in de regen en zelfs in de nacht is geen enkel probleem. Kies ook voor meer dan 30 jaar expertise en een Europees product. De Husqvarna Automower® R6V, 308V en de 312V met AI Vision en EPOS draadloze gps-navigatie zijn nu verkrijgbaar.
