Stap in de toekomst van tuinonderhoud met Husqvarna Automower® (ADV)

AI Vision en EPOS draadloze gps-navigatie

Wat is er zo bijzonder aan de nieuwe Husqvarna Automower®-modellen? De nieuwste generatie robotmaaiers van Husqvarna zijn uitgerust met AI Vision. Dankzij kunstmatige intelligentie reageren deze robotmaaiers op wat ze zien. Zo kunnen deze maaiers de omgeving echt zien en begrijpen om een zo effectief mogelijke route uit te stippelen. Zo volgen deze robotmaaiers dus geen vast patroon, maar passen ze zich aan de omstandigheden aan. Dankzij AI Vision denkt de robotmaaier eerst voordat die beweegt om veel efficiënter te kunnen navigeren. En dat onder alle omstandigheden. Dankzij een ingebouwde camera met een breed gezichtsveld én infraroodverlichting kunnen deze robotmaaiers zelfs in het donker de lastigste klussen klaren op een zo veilige en effectief mogelijke manier.

Draadloos maaien is inmiddels de standaard en dat zorgt er ook voor dat je de nieuwe Husqvarna Automower®-modellen met AI Vision makkelijk zelf kunt installeren. Ze maken gebruik van gps-navigatie. Door de gegevens van satellieten te vergelijken kan de robotmaaier bepalen waar op het gazon de maaier zich zal bevinden. Nauwkeurig maaien is voor een tuin erg belangrijk. Dit kan net dat verschil maken tussen een strook wel maaien of per ongeluk door een bloemperk heen rijden. Husqvarna kiest voor de beste nauwkeurigheid dankzij het EPOS draadloze gps-navigatiesysteem. Installatie kan via wifi, maar als het bereik van je wifi-netwerk onvoldoende is kan je ook kiezen voor het referentiestation dat aan het huis of op een verhoging in de tuin wordt gemonteerd. Deze staat voortdurend in contact met de robotmaaier en zal het gps-signaal corrigeren waar nodig. Zo krijg je een nauwkeurigheid van twee tot drie centimeter en maaien de Husqvarna Automower®-modellen met AI Vision-modellen precies datgene wat de bedoeling is. Via de app geef je makkelijke virtuele zones aan en kun je maaigebieden overslaan of bepaalde secties anders malen. Het zorgt voor veel flexibeler grasmaaien met een robotmaaier.