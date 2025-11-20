Bowers & Wilkins lanceert McLaren Edition van de Px8 S2

De premium koptelefoon Px8 S2 krijgt een speciale McLaren Edition van Bowers & Wilkins. In de basis is de over-ear koptelefoon niet echt anders. Je hebt dezelfde hoge geluidskwaliteit, geavanceerde technologie en een luxueus design. De koptelefoon is uitgerust met 40 mm Carbon Cone drivers, ondersteunt aptX Adaptive en aptX Lossless met een slanker design dan de voorganger. De koptelefoon ondersteunt ook active noise cancelling (ANC) om stilte te brengen in omgevingen die rumoerig zijn. De batterij gaat 30 uur mee met ANC ingeschakeld. Dit is allemaal identiek bij de reguliere Px8 S2 en de Px8 S2 McLaren Edition. Waar zijn dan de verschillen?

Deze speciale editie is volledig geïnspireerd door de prestaties en de rijke racehistorie van het merk. De koptelefoon is voorzien van de kenmerkende ‘papaya-kleur’ die we ook vandaag de dag zien op de Formule 1-auto’s van het team. Antraciet nappaleer, papaya-kleurige metallic oorschelpen en een reliëf McLaren-logo op de hoofdband zorgen voor dat kenmerkende McLaren-design in koptelefoonvorm. Verder ondersteunt dit model ook de app van Bowers & Wilkins. In de Music-app integreer je je favoriete streamingdiensten, krijg je persoonlijke aanbevelingen en selecteer je je favoriete spraakassistent en kies je het type ruisonderdrukking.

Prijs en beschikbaarheid

De reguliere Bowers & Wilkins Px8 S2 is inmiddels verkrijgbaar voor 729 euro (bij lancering 799 euro). De speciale Px8 S2 McLaren Edition heeft een adviesprijs van 829 euro.