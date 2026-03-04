LG 2026: een nieuwe beeldprocessor en WebOS 26

Beeldkwaliteit

Die extra rekenkracht van de Alpha 11 Gen3 vertaalt zich in een aantal beeld- en geluidsverbeteringen. Waar eerdere modellen zich beperkten tot het verscherpen van randen, kan de Alpha 11 Gen3 nu dankzij Dual AI Super Resolution randen en texturen onafhankelijk van elkaar verbeteren. De krachtige NPU genereert bovendien een real-time diepte-map van elk beeld. De voorgrond wordt iets scherper weergegeven, terwijl de achtergrond subtiel wordt aangepast om meer diepte in het beeld te creëren. Ook het energieverbruik kan daarmee verbeterd worden. Door wat gedetecteerd wordt als achtergrond iets donkerder weer te geven kan er in eco-mode tot 10% energie gespaard worden. In HDR10 deelt Dynamic Tone Mapping Ultra het beeld op in 48 zones waarbij voor elke zone de optimale contrastverhouding en detailweergave in highlights en schaduwen wordt berekend.

De belangrijkste verbetering zo leek ons is de stap van 10 naar 12 bit interne precisie voor de beeldverwerking (en ondersteuning voor 12 bit input). Daarmee heeft de processor vier keer meer precisie per kanaal (en dus 64x meer voor de drie kanalen samen, rood, groen en blauw). Daarmee wil LG de kleurstroken die we vorig jaar in de G5 zagen elimineren. Bij de weergave gebruikt het nog een extra bit om lichtaccenten nog wat extra te kunnen accentueren.

LG had een demo voorzien met de Sony XR8M2, Samsung S95F, LG G6 en LG G5. Daar konden we inderdaad zien dat de G6 duidelijk beter presteerde bij het weergeven van subtiele gradiënten. Er is ook een lichte verbetering in piekhelderheid. Een andere demo toonde de nieuwe Micro RGB MRGB95 naast het 2025 LG QNED-topmodel. Daar vielen vooral de duidelijk verbeterde helderheid en intensere kleuren op. Voor verdere evaluatie kijken we uit naar onze eigen tests.

Niet alleen het beeld, maar ook het geluid krijgt een AI-upgrade. Zo splitst Object Remastering audiosignalen nu op in vijf categorieën: stemmen, muziek, effecten, en nieuw dit jaar: zang (singing vocals) en bas. Elke categorie wordt apart geoptimaliseerd, al kan je (nog) niet zelf bepalen welke categorie meer of minder aandacht krijgt. Uniek is dat de processor bewegingsvectoren uit de video gebruikt om het geluid te optimaliseren. Bij snelle actiescènes wordt het surroundeffect versterkt, terwijl bij rustige scenes de focus naar spraakhelderheid verschuift. De processor ondersteunt tot slot ook Dolby Atmos Flex Connect, en kan de leiding nemen over externe draadloze speakers om een naadloze surround-ervaring te creëren.