LG 2026: een nieuwe beeldprocessor en WebOS 26

LG nodigde ons uit voor een korte trip naar London om ons in te lichten over een aantal nieuwigheden in de 2026-lineup. Specifiek kregen we extra informatie over de Alpha 11 Gen3-processor en de aanpassingen in WebOS 26. We kregen ook demonstraties van de nieuwe G6 en de micro RGB MRGB95.
De wereld van televisie System-on-Chips (SOC’s) heeft het voorbije decennium een stevige transformatie ondergaan. Waar de focus voorheen lag op basisverwerking van het binnenkomend signaal, verschuift dat nu naar geavanceerde AI-gestuurde optimalisatie en verbeterde energie-efficiëntie door hardware-ondersteuning voor belangrijke videocodecs zoals HEVC en AV1. LG’s Alpha 11 Gen3 processor, die je terugvindt in de W6, G6, C6 en MRGB95 volgt uiteraard ook die trend. Ook het productieproces speelt (net als bij CPU’s of GPU’s) een belangrijke rol. Door de overstap naar een 6-nanometer productieproces (een primeur voor een TV SOC zo claimt LG) is de processor niet alleen krachtiger, maar ook veel efficiënter. Vooral de NPU (Neural Processing Unit) kreeg een flinke boost, die is 40% krachtiger dan die van vorig jaar en ook de CPU kreeg een bescheiden boost van 14%. Dankzij het nieuwe productieproces is de warmteontwikkeling beter beheersbaar, wat resulteert in een energiebesparing van 30% vergeleken met vorig jaar.
Beeldkwaliteit
Die extra rekenkracht van de Alpha 11 Gen3 vertaalt zich in een aantal beeld- en geluidsverbeteringen.Waar eerdere modellen zich beperkten tot het verscherpen van randen, kan de Alpha 11 Gen3 nu dankzij Dual AI Super Resolution randen en texturen onafhankelijk van elkaar verbeteren. De krachtige NPU genereert bovendien een real-time diepte-map van elk beeld. De voorgrond wordt iets scherper weergegeven, terwijl de achtergrond subtiel wordt aangepast om meer diepte in het beeld te creëren. Ook het energieverbruik kan daarmee verbeterd worden. Door wat gedetecteerd wordt als achtergrond iets donkerder weer te geven kan er in eco-mode tot 10% energie gespaard worden.In HDR10 deelt Dynamic Tone Mapping Ultra het beeld op in 48 zones waarbij voor elke zone de optimale contrastverhouding en detailweergave in highlights en schaduwen wordt berekend.
De belangrijkste verbetering zo leek ons is de stap van 10 naar 12 bit interne precisie voor de beeldverwerking (en ondersteuning voor 12 bit input). Daarmee heeft de processor vier keer meer precisie per kanaal (en dus 64x meer voor de drie kanalen samen, rood, groen en blauw). Daarmee wil LG de kleurstroken die we vorig jaar in de G5 zagen elimineren. Bij de weergave gebruikt het nog een extra bit om lichtaccenten nog wat extra te kunnen accentueren.
LG had een demo voorzien met de Sony XR8M2, Samsung S95F, LG G6 en LG G5. Daar konden we inderdaad zien dat de G6 duidelijk beter presteerde bij het weergeven van subtiele gradiënten. Er is ook een lichte verbetering in piekhelderheid. Een andere demo toonde de nieuwe Micro RGB MRGB95 naast het 2025 LG QNED-topmodel. Daar vielen vooral de duidelijk verbeterde helderheid en intensere kleuren op. Voor verdere evaluatie kijken we uit naar onze eigen tests.
Niet alleen het beeld, maar ook het geluid krijgt een AI-upgrade. Zo splitst Object Remastering audiosignalen nu op in vijf categorieën: stemmen, muziek, effecten, en nieuw dit jaar: zang (singing vocals) en bas. Elke categorie wordt apart geoptimaliseerd, al kan je (nog) niet zelf bepalen welke categorie meer of minder aandacht krijgt. Uniek is dat de processor bewegingsvectoren uit de video gebruikt om het geluid te optimaliseren. Bij snelle actiescènes wordt het surroundeffect versterkt, terwijl bij rustige scenes de focus naar spraakhelderheid verschuift. De processor ondersteunt tot slot ook Dolby Atmos Flex Connect, en kan de leiding nemen over externe draadloze speakers om een naadloze surround-ervaring te creëren.
WebOS 26: meer AI en Homey-integratie
De opmars van AI en specifiek het gebruik van Large Language Models (LLM) is niet meer te stoppen. Voor het interpreteren van je stemcommando’s steunt LG nu op Google Gemini en Microsoft Copilot. Hiermee kunnen gebruikers nu ook complexe vragen stellen die niet direct met TV-content te maken hebben, zoals het plannen van een reis. Gebruikers kunnen inloggen op hun persoonlijke profiel via stemherkenning (Voice ID). Met generatieve AI kan je nu niet alleen beelden maken, je kan ze ook bewerken waarbij je bijvoorbeeld de achtergrond van een eigen foto kan aanpassen. Daarnaast kan je nu ook AI-muziek genereren. Die opties zitten evenwel achter een betaalmuur. LG biedt nu ook een kunstgalerij aan, net als Samsung. LG Gallery+ (5 USD/maand) biedt toegang tot meer dan 4000 kunstwerken, en een aantal maandelijkse credits voor AI generatie.
De AI Concierge zal AI keywords tonen met tips en aanbevolen content. Hij kan ook relevante info tonen over wat je momenteel live bekijkt. Al die suggesties houden ook rekening met de kijkgeschiedenis van de gebruiker.
Het blijft wel afwachten in welke mate al die functies beschikbaar zullen zijn in België en Nederland, vorig jaar bleken een deel van de nieuwigheden niet te werken in onze regio.
Gebruikers van Homey kunnen nu hun TV gebruiken als Homey hub, al heb je wel een extra dongle nodig om Zigbee en Thread-apparaten in die omgeving te kunnen gebruiken.
Gebruiksgemak
Ook op vlak van gebruiksgemak zijn wat zaken verbeterd. Druk je op de Home Hub-toets, dan verschijnt niet onmiddellijk de hele Home Hub, maar krijg je eerst een nieuwe overlay voor de Home Hub die sneller verschijnt, en waarin je nu ook van ingang kunnen wisselen zonder het huidige programma te verlaten. De afstandsbediening heeft nu een aanpasbare knop waaraan gebruikers zelf een functie kunnen toewijzen. De mogelijkheden bevatten mute, ingangenlijst, live tv of HDMI, of de accessibility functies.
Op de Home-pagina is niet veel veranderd. LG blijft niet-content gerelateerde advertenties tonen, je kan ze wel nog steeds uitzetten via de menu’s. Er is een nieuwe, personaliseerbare homepagina (‘My Page’) geïntroduceerd met diverse widgets, zoals voor ‘verder kijken’ en sportuitslagen. Het instellingenmenu is op diverse plaatsen wat gereorganiseerd, hoofdzakelijk om leesbaarheid en navigatie te vergemakkelijken.
